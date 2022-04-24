英研究：確診住院「1年後完全康復者不到30%」　常見5大後遺症曝光

▲因確診新冠而住院的病患中，有約30%的人在出院一整年過後仍未完全康復。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國一項最新研究顯示，因確診新冠肺炎而住院的病患中，有約30%的人在出院一整年過後仍未完全康復。研究人員警告「新冠長期症狀」（Long Covid）可能會成為常見的病況，而主要症狀包含疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動速度變慢和呼吸急促。

刊登在醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine）的最新研究針對2020年3月至2021年4月間，英國39間醫院出院民眾的健康情形，並分別在5個月和1年後，再度評估其中807人的復原狀況。

結果顯示，在5個月後通報「完全康復」的受訪者僅26%，1年後僅略增加至28.9%。女性完全復原的可能性比男性低33%，且肥胖確診者完全康復的可能性只有一半；被裝上呼吸器的患者完全康復的可能性少了58%。

列斯特大學（University of Leicester）卜萊特林（Christopher Brightling）警告，「若欠缺有效治療，新冠長期症狀恐變成高度盛行的長期病況。」依照目前研究顯示，常見的新冠長期症狀包含疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動速度變慢和呼吸急促。

國家健康醫學研究院的伊凡斯（Rachel Evans）表示，「在我們的研究中，住院後的症狀、心理健康、運動能力、器官損傷和生活品質在5個月和1年間的有限恢復程度，實在讓人感到驚訝。」

這項研究將在歐洲臨床微生物學和傳染病大會（European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases）發表，並持續追蹤患者後續情況。

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