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連9天破千！醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增4126例本土確診，再創歷史新高，也是連9天破千。北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，不用為了疫情而把自己關著發瘋，但也許有些朋友忍一忍減少頻繁去複雜場所（夜店、陪侍場所）會更好。他也呼籲不要囤物資，因未來隔離天數只會縮短、不會增長，你不需要塞東西搶資源。

「轉折點可能要到了，但也別慌。」姜冠宇近日在臉書說，現在是開啟大量居家隔離，又疫情高峰前夕發生幼童死亡案例，民眾恐慌是必然，但是永遠記住，無論病毒如何變異，民眾的應對原則都不會改變，做該做的功課，就是迎接期末考最好的方式。

▼疫情嚴峻，連9天破千。（圖／記者屠惠剛攝）

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口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

►職場篇：

1、職場保持衛生習慣

第一線工作者（醫療、警消、超商、銀行業務員等）勤洗手與堅持戴口罩很重要，要不要搶購N95口罩，看你的職場需求，但你密合度太高、吸不到氣，不舒適一直拿下來，增加觸摸，還不如簡單的口罩「戴好戴滿一整天」，防止飛沫。

2、職場互動在高峰期的管理

台灣現階段是「減災」而非「真共存」，不會完全放任，所以職場管理還是要有一番作為。應對社區感染不斷入侵職場（醫院也是如此），會議盡量線上開之外，減少人員跨部門調派，增加職場傳染複雜性，人員也需減少共餐機會，茶水間更需要適度管理。因應部門人力匡列時當機，勢必要有AB team輪流支援備案。

►民眾生活：

1、場所有所選擇

不用為了疫情而把自己關著發瘋，但是也許有些朋友忍一忍減少頻繁去複雜場所（夜店、陪侍場所）會更好。如果是日常需要：健身館運動、菜市場，請一樣堅持戴好口罩。

2、請確保自己打好3劑疫苗

也許你還是會被感染也會傳染給別人，僅不會重症，但因為打完3劑可以減少病毒複製、縮短你的病程，所以在整體族群可以降低傳播幅度。

▼姜冠宇呼籲，打滿3劑疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

3、請不要囤物

因為未來隔離天數只會縮短、不會增長，你不需要塞東西搶資源，現在都有外送平台，藥物也有敬業的社區藥師配送，應該要好好利用這些資源。

4.、有孩子的家庭，尤其是還沒與無法打疫苗的孩子

開啟居家隔離時的重大挑戰，因為小孩無法精確表達症狀，生理更不是縮小版大人，症狀難以居家監測，僅能建議兒童若高燒超過38度一天以上、抽蓄等過度嚴重狀況，要積極聯繫。在政府建立暢通聯繫管道作業之前，請務必聽兒科醫師的指示，如果你有熟悉的兒科醫師時，他猜應該未來會有兒科工作人員駐診在居家隔離的聯繫。

►關於篩檢：

台灣疫情不太容易像香港高死亡率發展（至今累計每百萬人有2000人死亡），而比較有可能像是紐西蘭（至今累計每百萬人約僅110人死亡），這是疫苗各年齡層覆蓋率帶來的差異。

但會跟香港有很類似的就是，疫情大爆發後，大多數案例不是PCR實驗室診斷的，因為染疫速度仍是PCR量能追不上，也就是未來會變成自己快篩連篩兩次，就直接算確診，兩次也幾乎無偽陽性的可能，定序也已經不是這麼重要了。

▼姜冠宇提醒，「轉折點可能要到了，但也別慌。」（圖／翻攝姜冠宇臉書）

（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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