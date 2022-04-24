柯文哲出關！凌晨解隔秒PO文…粉絲見照傻了：半夜被嚇到

▲柯文哲曾近距離接觸確診者，因此被匡列隔離。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊13日下午曾接觸確診貴賓，因此被匡列隔離，24日凌晨才能解除隔離。而解隔時間一到，柯文哲也立刻發文「出關」，附上了開心的笑臉，立刻有許多粉絲留言祝賀「平安」。

台北市府市政大樓先前傳出多起確診，柯文哲、黃珊珊13日曾近距離接觸確診貴賓，緊急到醫院PCR採檢，結果為陰性後，2人也被匡列隔離，時間至24日凌晨0點。

居家隔離的期間，柯文哲仍頻頻發言，並透過視訊的方式，召開防疫會議，雖然沒辦法出面，仍持續指揮台北市府的防疫工作。

▲柯文哲張貼出關照，笑容十分燦爛。（圖／翻攝臉書／柯文哲）



而24日凌晨0點一到，柯文哲立刻在臉書發文，只有「出關」這2個字，同時附上了一張自拍笑臉，可以看得出笑容十分燦爛。

柯文哲出關照曝光，12分鐘就超過8,000人按讚，不少粉絲在下方留言祝賀，「老大平安」、「我跟阿北同一天初關」、「恭喜市長！平安健康」、「柯市長好可愛」、「還好我們市長是位醫生，請保重也拜託繼續保護我們」、「半夜一打開臉書就被嚇到。」

雖然柯文哲解隔離出關，不過台灣疫情仍舊嚴峻，台北市府前副發言人黃瀞瑩22日出現鼻水倒流、咳嗽等症狀，晚間直播時鼻水流不停，還出現胸悶、喘的症狀，自主快篩2次陽性反應，到醫院PCR採檢確診，Ct值只有14。

由於黃瀞瑩體內病毒的傳染力高，住進了加強型的防疫專責旅館隔離，目前症狀為稍微胸悶、講話有點喘、吃東西吃不太到味道。黃竟營也說，近期接觸過許多朋友，這些人可能因為她確診，導致生活被打擾，她為此感到十分抱歉，過程中也有戴口罩、做好實聯制，希望能一同戰勝病毒。

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