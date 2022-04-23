　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

▲▼全美首款抗疫口服藥！　FDA批准輝瑞「Paxlovid」可在家服用。（圖／路透）

▲英國建立了配送藥物的流程，稱讚7點值得台灣學習。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

隨著台灣本土疫情進展，需要居家照護的人數增多，如何送藥也成了難題。對此，醫師潘建志分享英國的送藥流程，大讚配藥快速，也點出7個特點，認為值得台灣學習。

潘建志在臉書上表示，有位網友先前在英國確診，分享了自身居家的經歷，原來英國投藥的程序相當簡化，有資格投藥的高危險群年初就已造冊，網友也曾收到通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在家快篩陽性，上午8點上網通報，下午3點就收到簡訊與Email通知，隔天居住地負責的單位致電，確認個人身分與地址，再過一天就有醫師打來問診，接著就是口服藥「Paxlovid」送到家，過程不到5天，期間完全不用出門。

而英國這種送藥到家的服務，並非針對新冠肺炎才設置，該名網友有服用免疫抑制藥物、標把藥、化療藥與類固醇等，其中標把藥物就是類似的方式，由醫藥公司直接送到家，簡而言之就是英國對抗並毒藥物的投藥方式，去年底已佈署完畢。

▼英國針對抗病毒藥物的投藥方式，去年底就已佈署完畢。（示意圖／達志影像）

▲▼南韓訂購的輝瑞新冠口服藥物Paxlovid於13日送抵南韓、14日開始投入使用。（圖／達志影像）

此外，由於網友被歸類為染疫最高危險族群，也受到英國政府的特別照顧，2021年秋天施打疫苗時，免疫風濕科致電告知，因為屬於免疫抑制的病患，因此施打疫苗時，要提醒疫苗中心，第三針是基礎劑，而非加強劑，今年2月也施打了第四劑疫苗。

此外，英國政府3月31日前免費發送快篩，因此網友才有足夠的數量，在孩子上課班級出現確診者時，每天、每隔2天快篩，快使用完畢再上網登記，同樣會有人幫忙送來。

對此，潘建志也說，從網友的經歷當中歸納出7項重點，分別如下：

一、高風險病患，先造冊登錄電郵電話和地址。

二、主動聯络，加強疫苗注射。

三、清楚告知染疫後病患的SOP。

四、善用物流，寄發免費快篩。

五、反覆快篩，不必PCR，病患自主通報陽性。

六、通報後由專責醫師電話問診，開處方並調整原先用藥。

七、專業藥品物流配送Paxlovid，5天期限內投藥。

潘建志認為，與香港相比，英國的Omicron/BA.2海嘯死亡率只有約7分之一，這套針對高危險病患的行政程序相當有效、救人無數，值得台灣學習。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
快訊／科技廠確診再+1！華盈1名員工確診
哥哥「廁所1舉動」她崩潰　網警告：下場剩一層皮黏著
快訊／聯發科爆員工確診　新竹市政府證實了
快訊／柯震東拍片「劇組有人確診」遭匡列　經紀人回應了
徐乃麟老婆也確診！兒子徐新洋現況曝光
OL「一天吃4個便當」長出息肉！醫見1習慣嘆氣
OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰：對不起妳
曾志偉兒爆婚變！　小12歲嫩妻回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

金門馬拉松停辦2年明登場！居民憂爆疫情　跑者開心報到領快篩

最後淨土淪陷再+2！居家隔離陰轉陽　連江縣累計17人染疫

學生本土單日+403！　總數首破4000人確診

台東小吃部群聚案續擴大　縣府籲避免密閉場所脫口罩群聚

南投+22！解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔加遊客中心、玉管處

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

本土+4126例全台都有！　18縣市公布「60張確診足跡」一次看

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

金門馬拉松停辦2年明登場！居民憂爆疫情　跑者開心報到領快篩

最後淨土淪陷再+2！居家隔離陰轉陽　連江縣累計17人染疫

學生本土單日+403！　總數首破4000人確診

台東小吃部群聚案續擴大　縣府籲避免密閉場所脫口罩群聚

南投+22！解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔加遊客中心、玉管處

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

本土+4126例全台都有！　18縣市公布「60張確診足跡」一次看

快訊／科技廠確診再+1！華盈證實員工確診　已啟動疫調、廠區清消

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

開箱！宜蘭最新飯店「煙波花時間」　住進月島獨棟別墅、夜訪傳藝

雲豹新星羅振峰飆新高22分　劉嘉發秘密改造見成效

檢測需求爆量！全球核酸應用市場擴大　國內生技廠動能強、展望佳

新竹市政府證實：確診名單「3人任職聯發科」　21日B棟突清消

車行勸「1000公里換機油」！他曝參考值打臉：別再相信這種鬼話

柯震東秘拍新片！驚傳「劇組有人確診」他也被匡列　經紀人回應

老婆也確診！徐乃麟淡定「又多一些抗體」　兒子徐新洋狀況曝光

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

打龜號再戰！廖老大「最新成績」曝　海放杰爺粉絲嗨翻

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

今天媽祖生日「3大生肖運勢超旺」！

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」仍中鏢

黃珊珊預告本土「很快破萬」全市停課　陳時中：知道了

快訊／本土+4126「雙北破2千例」！　

即／和碩大爆發！明天恐400+確診　全廠停工5天

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

更多熱門

相關新聞

小吃部群聚擴大　避免脫口罩群聚

小吃部群聚擴大　避免脫口罩群聚

台東縣23日新增25名確診者，CT值介於13.4至32.3之間。從疫調結果初步推論，小吃部再延伸7例、成功地區活動足跡者4例、4例為同車出遊、3例居隔者確診、2例為案29378花慈照顧家人而確診的延伸、酒吧延伸1例、池上一家人再加1例、1例為台東軍人到外縣市受訓確診、1例有北部旅遊足跡、1例傳染源待釐清。

南投+22！　玉管處解說員傳染同事夫婦

南投+22！　玉管處解說員傳染同事夫婦

捷運松山站+北車「疫苗隨到隨打」

捷運松山站+北車「疫苗隨到隨打」

即／落水漁工死亡相驗確診　急匡30多人

即／落水漁工死亡相驗確診　急匡30多人

27歲女星曾確診新冠肺炎　詭異後遺症曝光

27歲女星曾確診新冠肺炎　詭異後遺症曝光

關鍵字：

英國神藥確診新冠肺炎新冠口服藥Paxlovid

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

打龜號再戰！廖老大「最新成績」曝　海放杰爺粉絲嗨翻

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面