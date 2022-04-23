英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

▲英國建立了配送藥物的流程，稱讚7點值得台灣學習。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

隨著台灣本土疫情進展，需要居家照護的人數增多，如何送藥也成了難題。對此，醫師潘建志分享英國的送藥流程，大讚配藥快速，也點出7個特點，認為值得台灣學習。

潘建志在臉書上表示，有位網友先前在英國確診，分享了自身居家的經歷，原來英國投藥的程序相當簡化，有資格投藥的高危險群年初就已造冊，網友也曾收到通知。

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網友在家快篩陽性，上午8點上網通報，下午3點就收到簡訊與Email通知，隔天居住地負責的單位致電，確認個人身分與地址，再過一天就有醫師打來問診，接著就是口服藥「Paxlovid」送到家，過程不到5天，期間完全不用出門。

而英國這種送藥到家的服務，並非針對新冠肺炎才設置，該名網友有服用免疫抑制藥物、標把藥、化療藥與類固醇等，其中標把藥物就是類似的方式，由醫藥公司直接送到家，簡而言之就是英國對抗並毒藥物的投藥方式，去年底已佈署完畢。

▼英國針對抗病毒藥物的投藥方式，去年底就已佈署完畢。（示意圖／達志影像）



此外，由於網友被歸類為染疫最高危險族群，也受到英國政府的特別照顧，2021年秋天施打疫苗時，免疫風濕科致電告知，因為屬於免疫抑制的病患，因此施打疫苗時，要提醒疫苗中心，第三針是基礎劑，而非加強劑，今年2月也施打了第四劑疫苗。

此外，英國政府3月31日前免費發送快篩，因此網友才有足夠的數量，在孩子上課班級出現確診者時，每天、每隔2天快篩，快使用完畢再上網登記，同樣會有人幫忙送來。

對此，潘建志也說，從網友的經歷當中歸納出7項重點，分別如下：

一、高風險病患，先造冊登錄電郵電話和地址。

二、主動聯络，加強疫苗注射。

三、清楚告知染疫後病患的SOP。

四、善用物流，寄發免費快篩。

五、反覆快篩，不必PCR，病患自主通報陽性。

六、通報後由專責醫師電話問診，開處方並調整原先用藥。

七、專業藥品物流配送Paxlovid，5天期限內投藥。

潘建志認為，與香港相比，英國的Omicron/BA.2海嘯死亡率只有約7分之一，這套針對高危險病患的行政程序相當有效、救人無數，值得台灣學習。