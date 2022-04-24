桃園小姊妹染疫險死　沒病房被要求先回家！醫護喊冤還原事實

▲聖保祿醫院並非兒科重症醫院。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者張靖榕／綜合報導

桃園日前爆出13歲和11歲小姊妹染疫，妹妹險些休克，最後在聖保祿醫院急救撿回一命，卻被院方以無病房為由表示「不然你們先回家」，引起社會抨擊；然而據了解，當時在場的醫護事後抱怨，女童母親只說對自己有利的片面之詞，實際上是醫師在各項評估後得出不需住院治療的結論，但家屬堅持住院，還要醫護幫忙跑腿買東西，各種後續狀況都和家屬所描述的差很多。

一名稱自己是幫當天在場醫護轉傳的朋友，在臉書社團「爆怨公社」發文，指出事發經過是女童母親打電話給119報案說，女童「到院前心肺休止（OCHA）」，從報案到上車後卻都沒告知說女童確診，也未表明自己居家隔離中，讓119和護理人員都暴露在染疫風險中，之後到場妹妹生命徵象穩定，因為抽血、照X光都沒問題，醫生綜合評估下認為不需要住院治療，「是家屬一直說要住院」。

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文中接著表示，家屬當時和醫護人員要水、要食物、要拖鞋、要吹風機等等，醫護也都幫忙去買，全程還穿著從頭包到腳、被暱稱為「兔寶寶裝」的全套防護服。除此之外，院方也並非不讓家屬住院，在負壓隔離病床滿床的情況下，也協助轉院，「感控人員也一直連絡各家醫院」。

該名醫護氣憤表示，醫院每天收治確診和疑似確診都多達200例以上，「忙得跟鬼一樣，飯無法吃水無法喝」；協助醫護轉傳的朋友也痛批家屬，「醫師病解（解說病情）聽自己想聽的」，還要找議員、立委來關切、關說，本來就已不足的照護人力還要硬擠更多病床出來，人力只會更緊繃，「這樣的照護有品質可言嗎」，「我們盡自己的職責協助病人，為什麼總是得到這樣的待遇？」

先前媒體報導指出，家境清寒的一家由重聽母親獨挑生計大樑，16日時接獲老師電話，表示妹妹班上有孩子確診，之後在八德衛生所指示下帶小姊妹到指定篩檢站採檢，結果皆呈陽性，但之後在寒風中苦等1小時才等到防疫計程車，沒想到回家後隔天上午妹妹說完不舒服，就「全身癱軟、眼睛上吊，在家中就休克了。」

▲桃園市政府會對居家檢疫、隔離者發放防疫關懷包，內含餅乾罐頭等乾糧，桃園市議員朱珍瑤則希望區公所還能增加送餐服務。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

該母親表示小姊妹17日上午開始發燒腹瀉，打119報案後姊姊聽從指示對妹妹實施CPR搶救，之後由救護車送往聖保祿醫院。急救後醫生宣布妹妹已脫離險境，並安排在輪椅上休息，但母親抱怨期間沒有任何醫護前來關心，還是她自己發現妹妹的點滴根本沒打進去。

該母親表示當天從下午2點一直等到晚上都不見有人來將妹妹推回病房休養，卻在等了4小時後被告知「醫生說沒有床位了，不然你們先回去？」她還指院方無視同樣染疫的姊姊，之後「硬擠」出床位給妹妹，讓同樣要被隔離不能到處跑的她崩潰問，到底「要留在家看姐姐，還是在醫院照顧妹妹？」

據家屬說法，致電里長求助未果後，由桃園市議員朱珍瑤出面，母女3人才終於在17日晚間轉院到林口長庚醫院，姊妹同住一間隔離病房，媽媽以陪病家屬身分一起隔離。

當時朱珍瑤議員痛批防疫疏漏，孩子沒打疫苗是這波疫情中最脆弱的一群，市府卻連最基本的兒童病房都不夠，此案絕不是個案。然而院方回應專責病房和隔離病房當時已滿床，大人、小孩照顧方式又不同，才盡快聯繫長庚轉診，協助染疫患者轉診，兩邊院方都必須特別謹慎，才因此拉長轉診時程。

《自由時報》引述衛生局專門委員陳效君指出，聖保祿醫院對確診小姊妹的處置符合中央規定，而且由於聖保祿醫院並非兒科重症醫院，沒有相關病房或設備，才會啟動轉診協助將病患轉至林口長庚兒童醫院，姊妹也在照顧下逐漸恢復，未來醫院間的相互轉診支援仍會繼續。