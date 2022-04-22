進口快篩試劑「月底到貨780萬劑」　陳時中：5月還有數千萬劑會來

▲快篩試劑資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒，行政院今（22）日表示將於24日前會鋪貨123.5萬劑快篩試劑到全國通路，紓解市場需求。指揮中心指揮官陳時中也在下午記者會中表示，月底會有780萬劑亞培快篩試劑到貨，羅氏5月2日也有2100萬劑近來，5月以後陸續會有幾千萬劑近來。基層診所若想作為公費快篩據點，也歡迎向指揮中心申請。

全國快篩試劑大缺貨，陳時中下午在疫情記者會中表示，國產快篩試劑一天生產量約28至30萬劑，但實際上並沒有這麼多，目前規劃先讓它維持在市場端，在不違反原有合約前提下盡量供貨，而5月初也會有近3000萬劑進口快篩試劑到貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部週一在立法院進行專案報告，陳時中也在立委質詢時說明實名制規劃，政策最快在5月初上路，會優先徵用進口產品，截至7月底前會購買1億多劑，國產快篩試劑4個月徵用3090萬劑，之後會努力兼顧徵用與自由市場間平衡，也會盡量壓在每劑100元以下。

另外，目前全台也有600多家指定醫院、診所可在醫師判斷下提供有呼吸道症民眾公費快篩試劑。有媒體問到若有基層診所還想加入是否可行？對此，陳時中回應，定點診所一開始基層參與並不踴躍，是慢慢從80多間拓展到現在的619間，如果有基層醫師還想加入的話，「歡迎歡迎」。