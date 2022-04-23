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一週天氣變化出爐！下週這天「涼空氣＋鋒面報到」降雨熱區曝

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▲下週三鋒面報到，北台灣有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日西半部天氣不穩，中南部部分縣市下起大雷雨及冰雹，中央氣象局表示，明日水氣減少，各地降雨機率下降，但中午過後天氣仍不穩，中部以北及山區有雷陣雨，另外下週三受到鋒面通過及東北風南下影響，北台灣降雨機率再增，白天高溫也會略降。

氣象局預報員趙竑表示，明天西半部水氣減少，花東地區則是整天都有局部陣雨或雷雨，中午過後中部以北、各地山區有局部短暫雷陣雨，要留意局部較大雨勢。

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下週一、二水氣更少，東部、東南部有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

下週三北邊鋒面通過加上東北風南下，各地水氣增加，北部、東半部整天都有局部短暫陣雨，午後山區也會有陣雨，其他地區影響不大，仍是多雲到晴天氣。

▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲明天天氣暖熱，午後部分地區有雨。（圖／記者林敬旻攝）

下週四東北風減弱，僅剩東半部有零星短暫雨，午後西部山區則有局部短暫陣雨。下週六也就是勞動節連假首日，水氣再度增加，北部、東半部有短暫陣雨，西半部午後也會有雨。

溫度方面，明日到下週三都是暖熱天氣，西半部高溫31到32度、東半部近30度，近山區平地溫度更高，早晚低溫約23到24度。下週三因東北風影響溫度略降，北台灣高溫約26到27度、低溫約21度，其他地區則不受影響。

另外台灣南方海域未來可能有熱帶系統發展，下週有機會發展熱帶性低氣壓或颱風等天氣系統，不過目前結構尚未成形，仍需持續觀察。

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