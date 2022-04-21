明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

▲明晚水氣增多降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣回暖，中央氣象局表示，未來一週較暖熱，白天高溫可達30度以上，明晚南邊水氣增多，各地降雨機率提高，週六水氣最多，降雨最明顯的時間落在午後，週日後水氣減少，直到下週三又有一道鋒面通過，北部、東半部降雨機率再度增加。另下週南方海域可能發展熱帶系統或颱風，需多留意。

氣象局預報員張承傳表示，未來一週都是吹南風溫度偏高，西半部高溫可達31到34度，明天白天水氣不多，各地都是多雲到晴的天氣，東半部有局部短暫雨，午後各地山區、近山區平地有局部短暫陣雨。

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▲明天白天各地暖熱。（圖／記者彭懷玉攝）

明晚到後天南邊水氣增多，明晚開始中南部平地降雨機率也會提高，將有局部陣雨或雷雨，週六水氣最多，各地都容易下雨，降雨機率最高的時間落在午後，清晨到上午在西半部、南部及東南部有雨。

週日以後水氣減少，到下週二各地天氣多雲到晴，午後雷陣雨範圍縮小到大台北、各地山區，另東半部有地形雨。下週三北邊又有鋒面接近，北部、東半部整天不定時有短暫陣雨，中南部山區午後有雨。

而部分預報模式顯示，台灣南方海域未來一週可能出現熱帶擾動，有機會進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風，還需要持續觀察。