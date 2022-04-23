彰化確診8足跡曝光　海味珍、極光森林、古早雞休閒農場入列

▲▼彰化今天新增34例，足跡包括鹿港海味珍、芬園休閒農場、彰化京軒素食店等。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天新增本土確診34例，其中跨縣市跨社團旅遊聯誼群聚又多了7名家人確診，累計已有83人，至於17日婚宴群聚則增加9人，合計23人確診，全縣累計居家隔離人數2133人，確診數168人，縣府公布確診足跡表，呼籲足跡重疊者盡速就醫。

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王惠美表示，彰化縣今天新增34例，其中跨縣市跨社團獅子會旅遊聯誼活動群聚7例，參與活動會員確診31人，包括學校、家人、職場和社區接觸確診有52人，合計83人；17日的婚宴群聚案增加9例，設籍彰化的參與者有11人，接觸確診有2人，其他10人是外縣市，此外，外縣市感染4例、縣內感染個案8例、調查中有6例，全縣合計168人確診。

縣府公布確診足跡，17日彰化市普吉島泰緬餐廳；18日芬園古早雞休閒農場、彰化市京軒素食；19日彰化市京軒素食；20日北斗鎮江南味麵食館、鹿港鎮海味珍活海鮮、員林市極光森林；21日員林市摩斯漢堡。

縣府呼籲曾出入上述足跡者，自出入該場所10天內，若有出現發燒、咳嗽、喉嚨不適、流鼻水、鼻塞等症狀，請盡速戴好口罩就醫，主動告知醫師活動接觸，並不得搭乘大眾運輸。