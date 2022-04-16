彰化+8！進香團+2...第5車已9人確診　文官訓練所再爆3人群聚感染

▲▼縣長王惠美和衛生局長葉彥伯（下）說明今天疫情。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府下午3點舉行防疫記者會，今天新增8例確診，其中2例都在台北，沒有彰化足跡，另6例中，有3例是新北柔道班學生確診後傳染給父母；至於人數高達500人的宜蘭環島進香團，原本全國已有19人確診，再增加2人，這2人都是坐在第5車，光是第5車已累計9人確診。

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王惠美表示，3月31日新北市柔道班傳出群聚感染，有3名同班同學快篩陰性，返回彰化居家隔離10天，父親和兒子分別在4月5日、4月4日採檢陽性，不料居隔最後1天，母親也陰轉陽，已收治醫院治療。

衛生局長葉彥伯說，宜蘭某宮廟的5天環島進香團，501人、16輛遊覽車，參拜18間廟，坐在第9車的20多歲男子在4月10日採檢陽性後，同車和第5車的人陸續傳出確診，統計已有10人，今天又新增2例，都坐在5車，其中1例就是上述男子的女友，目前確診者12人，不是坐9車就是5車，他大膽研判，如果依1成的確診比例，未來恐怕會高達50人確診。

一家3人4月10日到苗栗大湖參加父親的校友聚會，4月14日，校友群組中，有人PO出確診訊息，父親警覺性高，4月15日帶著妻女快篩，且到醫院做PCR採檢，3人都確診。

另2例是設籍彰化的20多歲年輕人，考取公務員在文官訓練所受訓，同宿舍住有3人，3人都確診，由於2人沒有彰化足跡，目前還沒有案號。

王惠美呼籲民眾踴躍施打疫苗，勤洗手、戴口罩，才能有效阻絕病毒。