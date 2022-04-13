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宜蘭清明連假爆「確診遊客足跡」　羅東夜市、礁溪溫泉全上榜

▲宜蘭慧燈私立中學，校方公告一學生19日深夜確診宜蘭。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭慧燈私立中學一名女學生12日確診，1700多名師生緊急篩檢。（圖／記者游芳男攝）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣12日新增10例確診個案，其中2例尚未有案號，分別為私立慧燈中學一名高二女學生、蘇澳國小一名老師，而2所學校當天下午也展開師生大篩檢。另外，清明連假期間，不少外地觀光客到宜蘭旅遊，包含9名外縣市確診個案，足跡遍布羅東夜市、寒溪農場、羅東林業文化園區、太平山、羅東轉運站，還有礁溪多家溫泉飯店和湯屋。

中央12日原先公布宜蘭縣新增8起個案，但宜蘭縣政府中午接獲通報，得知慧燈中學、蘇澳國小各1人確診，緊急將2人列入新增個案，所以尚無案號。不過，2所學校先後進行清消，分別對1700多名師生、500多名師生展開篩檢。至於2例與宜蘭現有傳播鏈是否有關聯？尚待進一步釐清。

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宜蘭縣衛生局指出，新增且已有案號的8名案例中，有2名是舞蹈補習班關聯個案。案28576和案28577是舞蹈補習班關聯案的孩子及家人，皆為居家隔離期間陰轉陽，在解除隔離前的篩檢陽性，CT值分別為19.3和26.3。由於是居家隔離期間發生，並沒有相關足跡。

衛生局表示，針對日前確診的造船廠外包廠商員工，請中央協助進行基因定序後，發現案23275（舞蹈教室助教）、案23739（造船廠外包廠商員工）的基因序列相同，且與案22903（大潭電廠確診者）一致，因此推定造船廠個案與舞蹈補習班感染鍊有關。

另外，聚餐群聚案有4例，分別是案28429、案28430、案28431和案28763，皆來自縣內某聚餐群聚案(在某個案家中聚餐)，經衛生局匡列並篩檢確診，皆為個案相關的親戚和職場接觸者。

至於剩下2例，是與前述群聚案無關聯的個案：

一、案28432為20多歲男性，4月10日凌晨發燒及腹瀉，4月11日自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。經轉介至醫院進行篩檢，PCR結果為陽性，CT值18.3。

二、案28578為20多歲男性，4月8日曾至外縣市與朋友聚餐，得知朋友確診後自行買快篩試劑篩檢，結果為陽性。經轉介至醫院進行篩檢，PCR結果為陽性，CT值17。

事實上，根據宜蘭衛生局12日公布，清明連假有9名外縣市確診者到訪，足跡包括羅東北市府轉運站、奕順軒礁溪店、伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館、羅東夜市阿灶伯當歸羊肉湯、林場肉羹、春和溫泉飯、喜互惠生鮮超市順安店等場所都上榜。

▼外縣市確診個案到宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣府／點圖可放大，下同

▲▼宜蘭衛生局12日公布9名確診宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▼外縣市確診個案到宜蘭足跡。

▲▼宜蘭衛生局12日公布9名確診宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▼宜蘭確診個案足跡。

▲宜蘭衛生局12日公布2名宜蘭確診者足跡。（圖／宜縣府提供）

▼宜蘭12日公布的確診個案關聯圖。

▲▼宜蘭4/12新增10例，舞蹈班＋2、家庭聚會＋4，另新增4例中的2無案號，與2所中小學有關，目前疫調中。（圖／宜縣府提供，下同）

 

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