彰化+34！跨縣市社團群聚又7人確診　婚宴傳播鏈+9

▲▼彰化今天新增34例，其中獅子會群聚確診再添7人，累計83人。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天新增本土確診34例，其中跨縣市跨社團旅遊聯誼群聚又多了7名家人確診，累計已有83人，至於17日婚宴群聚則增加9人，合計23人確診，全縣累計居家隔離人數2133人，確診數168人，縣長王惠美提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。

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王惠美表示，彰化縣今天新增34例，其中跨縣市跨社團獅子會旅遊聯誼活動群聚7例，參與活動會員確診31人，包括學校、家人、職場和社區接觸確診有52人，合計83人；17日的婚宴群聚案增加9例，設籍彰化的參與者有11人，接觸確診有2人，其他10人是外縣市。

此外，外縣市感染4例、縣內感染個案8例、調查中有6例，王惠美說明，近5日核酸檢測陽性率為1.5%，核酸檢測累計陽性率為0.14%，已完成核酸檢測人數34萬4516人，居家抗原快篩人數5萬8945人，居家抗原快篩累計陽性率0.02%，居家隔離中人數931人，累計居家隔離人數2133人，確診數168人，平均每個確診者居家隔離人數11人，防疫仍不能鬆懈，民眾仍要落實防疫，一起守護健康家園。