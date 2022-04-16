彰化公布6確診案例足跡　橫跨5鄉鎮...蚵嗲、郵局、火車站入列

▲▼彰化今天本土案例增加8例，足跡包括蚵嗲、郵局、火車站、國稅局等，都已完成清消。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府下午3點舉行防疫記者會，今天新增8例確診，其中2例都在台北，沒有彰化足跡，縣府公布6例確診者的足跡表，包括芳苑蚵嗲、埤頭和社頭的郵局ATM、員林火車站中及彰化國稅局等，足跡橫跨5個鄉鎮，縣長王惠美呼籲有足跡重疊者，注意自身健康管理，最好去做快篩。

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王惠美說明確診者足跡，10日下午3點40分至4點15分，去過芳苑鄉芳漢路的世源蚵嗲；12日上午9點50分至9點55分，去過埤頭鄉溪林路路口厝郵局的ATM；12日晚上8點25分至8點35分，去過社頭鄉山腳路湳雅郵局ATM；13日中午12點13分至12點32分，在員林火車站搭乘北上區間車3158車次，下午1點04分在台中大慶站下車；14日下午2點53分至3點10分，去過彰化市國稅局。

王惠美表示，足跡點都已完成清消，但民眾如果有足跡重疊者，盡速去做快篩，早日發現，早日治療，此外，她呼籲下載台灣社交距離APP，主動防疫，保護自己，縣府為了鼓勵施打第3劑，65歲上長者、55歲以上原住民接種者，贈送500元禮券，5月底截止；18歲至64歲接種，送200元禮券，4月底截止，全縣295個村里都設有快打站，快打站即將在19日關閉，未來將視情況再開始，企業或公司有超過50人要施打者，縣府會媒合相關醫療院所施打。

王惠美再次呼籲，民眾盡量口罩戴好戴滿，一旦脫罩飲食，避免和陌生人共餐，並且踴躍施打疫苗，勤洗手，才能有效阻絕病毒。