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快訊／陳時中：下週還有100多萬劑莫德納疫苗會到貨

記者嚴云岑／台北報導

本土確診數屢創新高，也間接催動疫苗打氣，指揮中心表示，今（23）日晚間將有20.04萬劑莫德納疫苗抵台。指揮官陳時中更透露，下週還有100多萬劑莫德納會來，「供貨量大家不用擔心」，而各界所關心的BNT疫苗，昨日談判對方還是有「1、2個小問題」，會盡快解決簽約。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，4月22日疫苗接種16萬0417人次，其中莫德納就佔了13萬7384人次，高端接種 2萬0692人次，AstraZeneca 接種 2,341 人 次，BioNTech疫苗因無庫存，接種0人次。

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指揮中心說明，已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有434.19萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑及本批20.04萬劑。

本週衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議已同意6至11歲兒童開放疫苗施打半劑型莫德納，預計5月初開打。被問及今日到貨疫苗是否有望給兒童接種？陳時中表示，「要來使用當然沒有問題」。

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