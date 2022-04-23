屏東飲料到底多好喝！第2例居隔外出開罰20萬　阿妹演唱會再+2

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(23)日公布新增24例本土確診個案，家族群聚仍佔多數，有4個家族8例，共匡列149人採檢及居家隔離。而截至22日本縣居家隔離現管人數1050人，22日再新增1案違反居家隔離外出買飲料，裁罰20萬元，送集中檢疫所強制安置，這也是繼昨天一例違反居隔外出買飲料後，第二例被開罰20萬的居隔者。

▲屏東市勝利路國民運動中心清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲屏東市棒球路中華電信屏東營運處清消。

衛生局表示，屏東縣啟動居家照護計畫，統計至22日下午16時30分止，接獲通報個案19案，經醫療團隊評估，有7案符合居家照護，衛生局將轉介至其熟悉的醫療院所或衛生所，在個案居家照護10天期間每天進行健康關懷，同時提供醫療諮詢服務，居家照護者有用藥需求可請親友代領也可以申請送藥到宅服務。

全縣23日部分班級暫停實體課程校數有16校21班：恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、繁華國小、餉潭國小、僑勇國小、港東國小、東興國小、東光國小、東港國小、東隆國小、崇蘭國小、海濱國小等。

疫調指出，新增24例中有8例分屬4個家族，其中案「48635」、「48636」分別為1歲10月及10個月大的小姐妹，因為接觸確診家人，媽媽帶至醫院採檢確診。縣府統計，全縣5歲以下幼童累計至22日有20例，8例有因發燒、咳嗽等症狀收治醫院，無重症，皆尚未解隔離。

案「50723」、「50724」為母女，案「50727」、「51474」為母子，亦均為接觸確診家人而染疫，案「50727」及「51474」在居隔期間陰轉陽；案「49623」、「48628」為母子，則是母親「49623」在工作場所接觸確診同事，母子都確診。

案「49626」、「50721」、「48633」、「50726」也是個別接觸確診家人；案「49625」參加聚餐，與確診者足跡重疊，其同事案「50725」也確診；案「50728」是也接觸確診同事。

案「48629」、「48631」分別參加阿妹小巨蛋演唱會後，出現身體不適症狀，至醫院採檢後呈陽性。案「48627」、「48632」、「49624」、「48637」、「50722」、「51472」、「51473」，仍在疫調中。

確診者相關足跡包括美廉社內埔三地門店、全家內埔水門店、丁丁藥局廣東店、21金小火鍋屏東店、東港漁市場、內埔小麟牛排村、台灣三洋永順電器行、春日佐光人文和風燒鍋、中華電信屏東營運處、國民運動中心、九如鄉下湖福德祠等，均陸續進行清消作業。