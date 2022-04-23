確診者「染Omicron失去味覺」！指揮中心曝國內個案狀況：很少見

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣佈，今（23）日新增4126例本土病例，本土疫情持續延燒，就有確診者指出「染Omicron失去味覺」，至於這是否為常見症狀，指揮官陳時中回應，特殊人當然有特殊情況，而醫療應變組副組長羅一鈞也表示，染Omicron失去味覺沒有很常見。

今日中央流行疫情指揮中心記者會中，就有媒體提及，有確診者表示「染Omicron失去味覺」，是否這為常見症狀，對此，指揮官陳時中表示，這是個案，特殊人當然有特殊情況，而醫療應變組副組長羅一鈞解釋，根據先前統計以及本土個案觀察，成人有嗅味覺異常，Omicron這波從1～2月開始，657位成人青少年中只有4位出現這症狀，大概1%，沒有很常見，小朋友當時沒收集到嗅味覺異常的案例。

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▲▼指揮中心公布本土境外病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之4,126例本土病例，為2,047例男性、2,078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月7日至4月23日，其中包含2,126例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,563例)，臺北市(945例)，桃園市(527例)，基隆市(219例)，臺中市(171例)，花蓮縣(138例)，高雄市(98例)，宜蘭縣(90例)，新竹縣(57例)，雲林縣(53例)，新竹市及臺南市(各51例)，彰化縣(34例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(28例)，南投縣(26例)，屏東縣(24例)，嘉義市(10例)，嘉義縣(7例)，金門縣及連江縣(各2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。