一圖秒懂疫調新規！確診者「主動告知親友」　4類人才算密切接觸者

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今（23）日新增4126例本土病例，指揮中心上午急召台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市6個高風險縣市的首長開會。指揮中心指揮官陳時中表示，防疫會議初步共識，要簡化疫調，包含匡列範圍以發病、採檢陽性日前兩天，密切接觸者以同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域同事為最大範圍，另也請確診者主動通知同住親友或學校、公司防疫長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲COVID-19防疫綜合討論會議初步共識。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增4,204例COVID-19確定病例，分別為4,126例本土個案及78例境外移入(58例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

陳時中表示，目前整體病例數增加，且已知omicron特性傳播快、輕症多，疫調一定要進行簡化，才不會拖垮公衛量能，今早COVID-19防疫綜合討論會議先找北北基桃高花等縣市，因為它們列為高風險區域，相關感觸與基層實務面問題最需解決，最後有兩大共識：

第一、「重點疫調」實施辦法：

1、以診者發病日或檢陽性日(無症狀者)前2天起所接觸之密切接觸者

2、密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事

3、確診者應「主動」通知同住親友及校方、公司、機關(構)之防疫長,並提供防疫長之聯資料給衛生局

4、由衛生局發送正式通知及名冊格式給校方、公司、機關(構),請其協助匡列密切接觸者並回傳名冊，依名冊開立電子居隔單

陳時中指出，在重點疫調部分，發病日或採檢陽性日從以前的前4天改為前2天；密切接觸者部分則共識包括：同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域為最大範圍，當中同班同學、同辦公室、同工作場所以最小匡列為原則。

另也請確診者分攤責任，同意由確診者「主動」通知同住親友、上班公司的防疫長等人員，提供聯繫資料給衛生局。衛生局在根據相關內容開立電子居隔單。

第二、以篩檢降低居隔強度，並於4/25召開第二次討論會議



陳時中表示，居隔管理包含天數和執行強度，初步討論許多國家相關經驗，居隔天數以7天為主，也有相關科學根據，至於強度就比較沒有直接討論，7天是否都要電子圍籬，還是一定範圍可以用快篩取代隔離。

陳時中說，這個大方向大家認同，把居家隔離天數或者強度也好，將提出方案，各地方政府也可以提出想法來綜整，4.25召開第二次會議，再於下週召開專家會議。