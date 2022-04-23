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路易小王子慶祝4歲生日　凱特王妃拍他「沙灘奔跑照」笑容萌翻

▲▼英國威廉王子與凱特的小兒子路易王子（Prince Louis）23日慶祝4歲生日，王室發布一系列近期照。（圖／路透）

▲英國威廉王子與凱特的小兒子路易王子滿4歲，王室發布一系列最新照。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國路易小王子（Prince Louis）今天4月23日迎接4歲生日！為了紀念這個時刻，英國王室依照慣例公開了路易王子的最新照片，今年也和往年孩子們的生日一樣，​​由擅長攝影的媽媽凱特親自掌鏡，捕捉到路易最活潑可愛的笑容。

▲▼英國威廉王子與凱特的小兒子路易王子（Prince Louis）23日慶祝4歲生日，王室發布一系列近期照。（圖／路透）

根據CNN報導，英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate）一共育有3名子女，最大的是喬治小王子、女兒夏綠蒂公主以及最小的路易小王子。路易出生於2018年4月23日，是英國王位的第5順位繼承人，順位排在哥哥與姊姊之後。本月22日肯辛頓宮於官方推特祝賀路易王子「明天4歲！」，並公開了他的一系列近照。

▲▼英國威廉王子與凱特的小兒子路易王子（Prince Louis）23日慶祝4歲生日，王室發布一系列近期照。（圖／路透）

報導稱，這些照片是由媽媽凱特王妃4月初於諾福克郡幫小兒子拍攝的。照片中路易小王子穿著藍綠色短褲和灰色星星印花毛衣，開心地在沙灘上奔跑、玩耍，除了捕捉到天真開朗的笑容外，路易小王子也拿著板球擺出帥氣姿勢。

▲▼英國威廉王子與凱特的小兒子路易王子（Prince Louis）23日慶祝4歲生日，王室發布一系列近期照。（圖／路透）

有英媒報導，威廉王子一家在諾福克郡享受輕鬆自在的私人生活，除了會帶著子女到海邊戲水外，威廉夫婦去年慶祝結婚10週年的影片也是在諾福克拍攝的。另外，凱特王妃擅長攝影，肯辛頓宮每年在3個孩子的生日前後，都會公開幾張由媽媽凱特拍下的照片。

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