虎尾癌父身障兒宅遭祝融毀　里長偕善團出動百人重建災屋

▲虎尾患癌症的周姓屋主與領有身心障礙手冊的兒子同住，一場大火造成雪上加霜，「台灣善種子義工團」後募集4、50萬，今日出動上百名義工重建災屋，預計月底完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮一家罹癌低收戶民宅，在農曆年前不幸發生火警意外，患癌症的周姓屋主與領有身心障礙手冊的兒子同住，長期體虛無法工作的他領著救助金照顧兒子度日，一場大火造成雪上加霜，善心人士幾經轉折聯繫上「台灣善種子義工團」後募集4、50萬，今（23）日出動上百名義工重建災屋，預計月底完工。

▲「台灣善種子義工團」後募集4、50萬，今日出動上百名義工重建災屋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年1月16日晚上雲林一處民宅發生火警，消防車急促的鳴笛聲卻劃破了寧靜的虎尾街道，大火吞噬周姓父子棲身的房子，消防員撲滅火勢後，周姓屋主面對眼前面目全非的建築物，只能慶幸自己與身障兒沒有受傷，但對於未來則是一片迷茫。虎尾惠來里長周文章與鄰居伸出援手暫時協助安置，周姓父子靠著慈濟基金會每個月1萬元的補助金度日。

▲台灣善種子義工團鍾葦蓁表示，將為周姓父子重建二房二廳一廚房及一衛浴的新家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

房屋重建所需經費甚巨，里長夫人洪秀蘭發動募款，幾經奔波聯繫上默默為弱勢族群免費修建房屋的慈善團體「台灣善種子義工團」， 該團秉持旨「用一顆樂善的心，同理他人的苦難」，順利募集社會善款，並於今、明與4月30日連續兩個周休假日號召150名義工，有錢出錢、有力出力，為周姓父子重建災屋。

▲虎尾患癌症的周姓屋主與領有身心障礙手冊的兒子同住，年初一場大火將房屋燒毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣善種子義工團鍾葦蓁指出，經過2個多月的整地、畫設計圖等前置工作，今天起連續2週末施工，預計有120人次義工協助，募集4、50萬元用在鋼鐵、鋁門等建材外，還有家具、家電等，將蓋二房二廳一廚房及一衛浴的新家。

▲台灣善種子義工團」今日出動上百名義工重建災屋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍 行兇後回公司等警察上門

►雲林居家照護4／23啟動 除寵物、送餐特為「農事服務」設專線

►雲林+48！斗南鎮親友聚餐1傳9 褒忠托兒所老師母子確診

►快訊／雲林確診再+48 40所停課學校看這裡



