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友確診！他被禁外出「隔離書只寫8天」　怒嗆：2天無薪又沒補助

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲確診不斷攀升，民眾擔心隨時收到隔離通知。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有人（隔離）的時間是不滿10天的嗎？」一名男網友透露，朋友在周二（19日）確診，原PO於隔天就被通知禁止外出，直到周五才拿到隔離通知書，要求同住者於22至29日進行居隔。對此，原PO不解直呼，為何只居隔只是8天，害得他工作2天沒領到薪水，還無法申請補。

一男名網友在PTT表示，朋友於19日拿公費快篩，結果測出陽性，趕緊回報相關單位，不到30分鐘就接到疾管疾的電話，要求他去醫院做PCR，確定為確診後，衛生局等到20日才告知原PO「同住者確診」，並要求大家禁止出門。

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隔兩天也就是22日，相關單位又致電「需上電子圍籬」，接著發隔離通知書，原PO一看時間困惑了，只有22日至29日而已。原PO納悶求助，「有人（隔離）的時間是不滿10天的嗎？花蓮整個癱瘓，衛生所推衛生局，各說各沒權限修改，態度極差！說那你就去告1999啊...傻眼。」

對此，原PO也無奈討拍，工作兩天沒領到薪水還無法申請補，「就是防疫破口沒處理好啊...有人跟我一樣倒楣嗎？」

底下網友熱議，「我朋友的哥哥16號確診，他21號才收到隔離通知，隔離21-26號」、「本來就是從4/19算，但那時候你還沒被匡」、「現在確診數多，加起來有10天就好了」、「 4/19～4/29 認定沒問題啦」。

為了因應確診數攀升，指揮中心調整隔離、檢疫及確診者防疫規定，同時為避免衝擊醫療量能，也再度修訂分流原則，並放寬就醫交通；此外，篩檢策略也調整成有症狀及期滿時快篩即可，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包

Q1：身邊有人確診怎麼辦？

A1：若得知周遭有人確診，可依自己是密切接觸者、或非密切接觸者實施不同作為。

密切接觸者

若您是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人及使用相同衛浴，並等候衛生單位通知指示。若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離10天，並於隔離或檢疫期間有症狀、及期滿時快篩。此外，匡列為居家隔離之首次採檢，得以家用快篩檢測，若快篩陽性，再以PCR確認。

非密切接觸者（含密切接觸者的接觸者）

若您是非密切接觸者，只需自我健康監測10天，並等待該名接觸者的檢驗結果，若該名接觸者為陰性，則可解除監測、正常生活；若為陽性，您將轉為確診個案接觸者，依照密切接觸者流程執行相關防疫措施。

Q2：我是居家照護／居家隔離／居家檢疫者，若想就醫怎麼辦？

A2：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

Q3：無症狀或輕症確診者的解隔條件是什麼？

A3：指揮中心表示，解隔條件會依據天數有所不同。

．距發病／採檢日第4天內：追蹤2次快篩，或PCR陰性／Ct值≧30。

．第5～9天內：追蹤1次快篩，或或PCR陰性／Ct值≧30。

．達10天者則無需採檢。

►補充說明，快篩須由醫事人員進行；居家照護之確診者不適用前2項條件。

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