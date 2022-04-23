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居隔規定鬆綁！8大QA一次看　期滿改快篩、緊急就醫可親友開車

▲▼採檢、PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

▲為避免衝擊醫療量能，指揮中心放寬相關政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

因應確診數攀升，指揮中心調整隔離、檢疫及確診者防疫規定，同時為避免衝擊醫療量能，也再度修訂分流原則，並放寬就醫交通；此外，篩檢策略也調整成有症狀及期滿時快篩即可。指揮中心滾動式調整，為方便民眾釐清最新政策，《東森新媒體ETtoday》也整理居隔及確診的8大QA供大家參考。

▲▼指揮中心4/22公布隔離、檢疫、確診者防疫規定調整重點。（圖／指揮中心提供）

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Q1：身邊有人確診怎麼辦？

A1：若得知周遭有人確診，可依自己是密切接觸者、或非密切接觸者實施不同作為。

密切接觸者

若您是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人及使用相同衛浴，並等候衛生單位通知指示。若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離10天，並於隔離或檢疫期間有症狀、及期滿時快篩。此外，匡列為居家隔離之首次採檢，得以家用快篩檢測，若快篩陽性，再以PCR確認。

非密切接觸者（含密切接觸者的接觸者）

若您是非密切接觸者，只需自我健康監測10天，並等待該名接觸者的檢驗結果，若該名接觸者為陰性，則可解除監測、正常生活；若為陽性，您將轉為確診個案接觸者，依照密切接觸者流程執行相關防疫措施。

▲▼4/20密切接觸者作為說明。（圖／指揮中心提供）

Q2：密切接觸者的定義是？

A2：指揮中心表示，若您與確診個案於症狀發生前4天至隔離前，有共餐、共同居住，或曾面對面接觸15分鐘以上，則為密切接觸者。

※補充說明，指揮中心表示，疫調從4天縮短為2天，接觸者定義是否因此修正仍有待指揮中心公布。

Q3：在外面接到衛生單位通知被匡列為居家隔離對象，該怎麼辦？

A3：接到電話匡列通知即發生效力，若在家禁止外出，若在外即應馬上自行開車、騎車、步行，或依衛生局規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送，盡速返回隔離地點，並禁止外出、出境或出國。

Q4：確診後該怎麼辦？

A4：若接到確診通知，可先電話連絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。而為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症所有病患、75歲以上、血液透析、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療；無症狀或輕症，出生未滿3個月確診且發燒、出生3～12個月確診且高燒超過39度、血液透析兒童，也應收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要、但不符合居家照護條件者，懷孕35週以內者，無症狀或輕症之70～74歲，生活可自理或有陪同照顧者之確診者、65～69歲之獨居確診者，都送往加強版集檢所及防疫旅館。

居家照護

69歲以下，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

※新增例外：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

此外，指揮中心也新增下轉條件，醫院及加強版集檢所／防疫旅館收治達3～5天且無照護需求，且居家環境符合條件者，可返家居家照護。而居家照護之同住者也不限年齡和健康條件；同住者篩檢規定修改為有症狀時，和隔離期滿時快篩。

▲▼修訂新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼修訂新冠肺炎確診者分流收治原則（2/2）。（圖／指揮中心提供）

Q5：居家照護有什麼需要注意的事項？

A5：居家照護期間，無論是確診者或同住之未確診者，若出現喘、呼吸困難，持續胸痛、胸悶，意識不清，皮膚或嘴唇或指甲床發青，無發燒心跳卻超過每分鐘100次，無法進食喝水服藥，過去24小時無尿或尿量減少等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

兒童部分，若兒童出現以下症狀，則須視訊診療，必要時得安排外出就醫：發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、呼吸急促、喘或胸悶胸痛，持續性嘔吐、頭痛或腹瀉，超過12小時未進食或解尿。

特別提醒，兒童若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗症狀，則應立即撥打119，或緊急自行就醫。

此外，確診者應自主回報症狀、風險因子、密切接觸者，配合雙向簡訊追蹤；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。

▲▼居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／指揮中心提供）

Q6：我是居家照護／居家隔離／居家檢疫者，若想就醫怎麼辦？

A6：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

▲▼4/20放寬就醫交通方式。（圖／指揮中心提供）

Q7：隔離期間可以叫外送嗎？

A7：指揮中心表示，外送或其他進入社區人員，需確實做好實聯制、強化手部消毒做好風險管控，方可進入。針對有外送員擔心自身染疫風險恐增加，陳時中也表示，並未要求雙方面對面接觸，可以放在門口就好。

▲▼4/20外送措施修訂。（圖／指揮中心提供）

Q8：無症狀或輕症確診者的解隔條件是什麼？

A8：指揮中心表示，解隔條件會依據天數有所不同。

距發病／採檢日第4天內：追蹤2次快篩，或PCR陰性／Ct值≧30。

第5～9天內：追蹤1次快篩，或或PCR陰性／Ct值≧30。

達10天者則無需採檢。

※補充說明，快篩須由醫事人員進行；居家照護之確診者不適用前2項條件。

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