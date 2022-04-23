志願者狂毆隔離村婦　警調查後拳頭硬了！揭穿夫妻自導自演

▲ 農村夫妻自導自演志願者毆打民眾，最後被警方逮捕。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北省邢台市發生志願者打人事件，一名男子毆打村民，按在地上又打又踹，用極端方式勸離回家。影片上傳網路後，引起大量網民激憤，認為志願者執法太過份。結果竟然是鬧劇一場，原來是一對農村夫妻故意設計拍攝，騙取點閱率。

陸媒《九派新聞》發布的影片顯示，一群穿橘色衣服志願者在居民樓外站崗，畫面裡先聽到男子激動的聲音，跟著出現凶神惡煞平頭男追趕一名穿黃衣女子，一邊打一邊叫罵。

平頭男疑似勸離村民趕緊回家，不要在外面逗留，但方式非常暴力。狠狠把黃衣女子推倒在地上水坑，用腳狂踢對方好多下。最後女子受不了毆打，趕緊起身回家。平頭男從頭到尾嘴巴沒停過，一直咒罵和叫囂。

▲ 農村夫妻設計不良影片，警方介入處理。（圖／翻攝 中國網）

整段影片上傳到大陸知名平台抖音後，引起許多網友抗議，認為志願者執行工作過程實在太沒人性，怎麼能隨便打人，甚至有網友發現事發地在自己住的地方，直接報警處裡，最後調查結果讓網友更惱怒，原來一切都是造假。

河北省邢台市南和區公安局官方微博@南和公安網絡昨發布一則公告，針對網傳「疫情防控志願者推到民欉」的影片，證實是閻里鄉58歲聶姓男子與其妻劉某某自行設計拍攝的視頻，上傳到抖音平台，引起不知情群眾對疫情防控工作的誤解和不良影響。

警方最後依據聶姓男子和其妻子虛構事實，擾亂公共秩序，針對該違法行受理案件，依法開展調查。