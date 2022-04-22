防堵防疫破口　永康警連續查獲養生會館色情交易

▲台南市警永康分局，查獲轄內2家養生館涉嫌從事色情性交易服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前國內疫情嚴峻，竟還有養生館暗營色情性交易，成為防疫破口！台南市警永康分局，近日接獲線報，轄內有2家養生館涉嫌從事色情性交易服務；永康分局啟動靖黃專案，分別於18日及21日晚上，查獲永大路及中山南路等2家養生會館從事半套性交易色情服務。

警方調查，該2家養生館手法相同，均是以合法掩飾非法，標榜純按摩護膚，但實際卻是以新台幣1300元之價格，替客人從事半套性交易服務，店家事後再與女服務生以450元、850元之比例拆帳獲利，警方現場查扣精油、現金等證物，警詢後將2家養生館蘇姓、王姓負責人，依刑法妨害風化罪嫌移送偵辦，另28歲郭姓、30歲曾姓男客及24歲鄧姓、39歲蔡姓小姐則依違反社會秩序維護法裁罰。

永康分局分局長甘炎民表示，為使民眾對治安有感，查察不法色情行業警方絕不手軟，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，警方將持續嚴厲取締色情，淨化社會環境，維護社會善良風俗，以建構健康、安心、優質的臺南市，且當前國內疫情嚴峻，不法色情活動容易造成防疫破口，也請業者、從業人員和社會大眾務必守法，遵守各項防疫規定及保護好自身安全。