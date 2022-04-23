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快訊／「3階段以篩代隔緩不濟急」　侯友宜：我的建議都是善意

▲▼侯友宜接受媒體時是訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜接受媒體訪問。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜日前批評中央提出的「3階段以篩代隔」，緩不濟急，但遭衛福部長陳時中回酸「喊話沒有幫助」。對此，侯友宜23日上午出席「府中雙城‧閱讀新北1001頁」起跑活動會後受訪說，其實他一直跟中央溝通，每個地方狀況不一樣，例如新北及早佈局「居家照護」減輕後端醫療量能壓力，他這些建議都是善意的，一起面對才是解決問題的方法。

中央拋出「篩檢代替隔離」，並分為3階段，以醫護、關鍵基礎設施人員先行，再進階到全部開放，侯友宜日前批評該政策「緩不濟急」。侯今天上午受訪進一步表示，其實他一直跟中央在溝通，很多應對再轉彎的時候，很多地區要共同面對問題，溝通才可以一起面對解決問題，這過程中不只是他提出「居家快篩加上自主健康管理」或是別人提出來的「以篩代隔」，含義都是大同小異。

侯友宜直言，中央現在提出3階段來做「以篩代隔」，大家如何在轉彎過程中共同面對、速度到底要快還是慢，應該好好去思考，每個地方的狀況不一樣，像新北如果沒有快速的啟動走「居家照護」，今天居家照護瞬間已經達到4221名，也有人已經在解隔了，想想看，如果晚兩天才啟動，這樣對整體後端醫療量能是不好的。

侯友宜強調，有時候是及早佈局、大家把它做好，總比臨時再來修還要好，所以他常常很早就跟中央做私下建議，開始要做好這些準備了，這些準備絕對是善意的，相信指揮中心也會聽到這些善意溝通，善意、一起面對才是解決問題的方法。

此外，外傳陳時中23日將與雙北市長柯文哲、侯友宜開會，侯友宜上午受訪表示，還不曉得今天開會主題是什麼，不過，他一直覺得大家多溝通，北北基桃是共同生活圈，新北人很多在台北上班，也有台北人到新北來上班，現在外縣市確診佔新北染疫數約3至4成，在「清零」轉型到「病毒共存」過程中，必須做好區域聯防，要有一致性的步驟，中央、地方同心齊力並肩作戰，如何彼此調整步調，讓防疫轉彎過程中非常順暢，是要一起面對的。

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