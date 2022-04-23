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與病毒共存「至少30-60兒童染疫亡」　醫憂2件事：這條路沒這麼好走

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲醫師表示，以美國數據換算成台灣的情況，未滿12歲兒童可能會有30至60人染疫過世。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

新冠本土病例再次創下單日新高，22日新增確診人數超過3700例，其中19歲以下感染的比例佔約20.5%。兒童急診科醫師認為，以美國統計數據來估算，台灣未滿12歲的兒童在與病毒共存的路上，會有30-60人因病過世。醫師直言，想要打破這魔咒是有機會的，前提就是醫療量能的足夠，讓每個染疫的孩子都能得到最適當的照顧。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書分享近期的疫情觀測。醫師表示，以中央流行疫情指揮中心提供的最新數據來看，可看到19歲以下屬兒科範圍的人數佔了約20%，2個中重度以上病例，1位死亡。而根據美國統計，兒童受到Omicron感染的死亡率為萬分之一，換算成台灣的情況，未滿12歲者約200多萬人，一旦30%染疫、死亡率萬分之一，就會有60人可能因病過世。

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謝宗學接著說，若是15%人確診，換言之是30萬兒童感染，30人可能因病過世。醫師說，這樣不帶感情、冰冷的統計數字，呈現的是未滿12歲的兒童在與病毒共存這條路上，「至少可能有30-60人會永遠的離開父母身邊」。

▲▼指揮中心4/22公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/22公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/22公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

謝宗學強調，估算未滿12歲兒童可能的死亡人數不是為了製造恐慌，而是想表達「與病毒共存的道路不是這麼好走」。歐美其他國家現在的完全開放，事實上是經過兩年與病毒慘烈戰鬥換來的，如今才能回到疫情前的生活模式。

「我們有沒有可能打破兒童萬分之ㄧ死亡率的魔咒？」謝宗學表示，「其實是有機會的」，但這前提是疫情沒有大幅度失控，「讓每個病情演變成中重症以上的兒童，可以得到兒科醫師全力的照護」，不會因為過多的病人分身乏術，讓每個染疫的孩子得到最適當的醫療照護，才有可能打破萬分之一死亡率的魔咒。

因此，即使政府沒有強力限制社交和人流活動，謝宗學仍建議家長儘量減少孩子參與不必要的社交活動，降低孩子染疫的機會，讓兒童急重症的醫療量能可以負荷中重度以上的染疫兒童；若孩子不幸染疫但仍屬輕症，居家照護時仔細觀察是否出現警戒訊號，若沒有則不需要帶孩子前往大醫院，讓兒童醫療量能可以全力救治中重症兒童。

謝宗學也說，前幾天和北部兒童急診主任討論事務時，根據他的觀察，兒童新增確定病例上升的趨勢若持續劇烈增加沒有拉平曲線，「兒童急重症照護量能將很快面臨緊繃」；若再加上醫護人員因染疫被迫脫離治療前線的因素，情勢更將雪上加霜。

最後，謝宗學仍鼓勵大家，「與病毒共存」是這場與新冠病毒戰役的最後一哩路，所受到的衝擊絕對前所未見，無法避免將面臨一陣混亂的局勢，大家一起做好個人衛生防護，減少不必要的社交活動，讓疫情溫和擴大，雖然花費的時間比其他國家久，但漸進式共存的過程絕對可以減少人命傷亡，「為了孩子，我們再努力一下！」

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