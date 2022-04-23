回不去正常生活！醫嘆「頻繁快篩不切實際」：試劑根本不足

▲本土疫情再起，快篩試劑需求隨之大增。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

昨（22）日新增3766名本土確診案例再創新高，各界不再以清零為目標，中央疫情指揮中心也稱要朝維持正常生活的方向前進，不過指揮官陳時中昨仍表示希望民眾少出門，讓不少人感到矛盾，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民則指出，目前對於快篩的規定太過頻繁，「試劑根本不足，政策恐無法落實」。

根據《聯合報》報導，黃立民表示，「以篩代隔」必須要做，但如果接觸者沒有症狀，應不需快篩就能返回工作，現在規定2天篩一次太頻繁，且學童也要快篩，試劑根本不足。

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▲學童也被要求快篩才可進校園。（圖／記者許靖騏攝）



黃立民認為，將快篩間隔放寬至5~7天一次，政策才可落實，「以篩代隔」可以盡早揪出確診者，但現在疫情四處開花，足跡已無太大意義，只希望是緩步感染而非大規模染疫，未來則要朝持續縮短居家檢疫天數邁進，是解封的必經之路。

指揮中心昨提出應變處置建議，其中確診者的接觸者需提前返回工作時，應於接觸確診者後，每2天執行1次快篩，直到接觸最後一名確診者後10天；中央則在規劃快篩實名制，初步規劃一般民眾一張健保卡每月限購一盒5劑的快篩試劑，價格應可壓在1劑新台幣100元左右，另外，居家隔離者、居家照護者等需要使用的快篩試劑，依然會轉由地方政府提供。