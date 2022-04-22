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16歲少女疑打疫苗亡冰存110天　「臉凍到不成人形」仍無法下葬

▲▼台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）

▲馮姓少女遺體在台北市立第二殯儀館冰存110天，遲遲無法入殮。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市16歲馮姓少女去年11月接種第一劑BNT疫苗，發生不良反應，在12月30日不幸逝世。如今少女遺體在殯儀館躺了近4個月，仍未能驗屍查明死因，也領不到死亡證明。新黨北市議員潘懷宗指出，少女過世後百日仍無法下葬，臉部凍到不成人形，讓馮媽媽痛苦不已，四處求助無果，直到事件被踢爆此事，北市衛生局才坦言有疏失。

馮媽媽心痛表示，家裡是低收入戶家庭，還有一個6歲腦麻、氣切的小女兒，起初懷疑16歲大女兒死因與疫苗有關，去年12月31日就上網登錄疫苗接種受害救濟，但接下來110天杳無音訊，期間求助多名立委、議員無果，行政單位、司法單位更是互踢皮球，讓她心力交瘁。

▲▼16歲少女疑打疫苗亡冰存110天　「臉凍到不成人形」仍無法下葬。（圖／翻攝自臉書／新黨）

▲馮媽媽看到女兒臉部被凍到變形，哽咽自責「對不起」。（圖／翻攝自臉書／新黨）

如今馮姓少女遺體仍在北市立第二殯儀館冰庫存放，被凍到不成人形，讓馮媽媽心如刀割，多次自責說道「對不起女兒」。然而，由於遺體百日未火化，連帶衍生4.8萬元的遺體存放費，殯儀館一度向家屬追討，導致家境本就困難的馮家雪上加霜，根本無力負擔。

潘懷宗表示，當時馮家驚慌失措，欲向北市衛生局追究，卻找不到「失職人員」，這才驚覺承辦人員早已調離現職。由於此案存在爭議，經新黨22日召開記者會踢爆，馮女才得以順利開立死亡證明書、驗屍，並重新計算寄存費用。

北市衛生局坦言，去年底逢疫情忙碌及人員異動，未能及時處理，已進行內部檢討及流程改善。針對本案，2月份已責成主管及承辦人專案處理，並蒐集及調閱各醫院相關病歷資料，現於4月初完成作業，全案函送社團法人國家生技醫療產業策進會審議。

▼新黨召開記者會踢爆此事，北市衛生局坦言有疏失，會內部檢討。（圖／翻攝自臉書／新黨，下同）

▲▼16歲少女疑打疫苗亡冰存110天　「臉凍到不成人形」仍無法下葬。（圖／翻攝自臉書／新黨）

▲▼16歲少女疑打疫苗亡冰存110天　「臉凍到不成人形」仍無法下葬。（圖／翻攝自臉書／新黨）

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