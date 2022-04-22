北榮桃園分院護理師確診　匡列採檢140人結果出爐

▲台北榮民總醫院桃園分院傳出護理人員確診個案，院方緊急匡列密切接觸者進行採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北榮民總醫院桃園分院1名護理人員4月19日傳出身體不適，立即在院方急診室採檢後確診，且CT值高達13.63，院方緊急通知並匡列12名密切接觸者，採檢報告今天出爐均為陰性。另擴大採檢院區128名醫護人員採檢報告也為陰性。

市府衛生局指出，該院已針對確診護理師院內足跡環境完成清潔消毒，整個樓層進行單位管制，只出不進，提高防疫強度嚴格管控。院方強調，此次確診研判為家戶內感染，並非院內感染。

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北榮桃園分院表示，自疫情爆發以來，院方全力配合政府防疫政策，落實院內門急診分流與分艙分流等機制，並有負壓病房與專責病房等設置，積極參與社區疫苗施打、防疫旅館及篩檢站等工作。

桃園分院院長盧星華強調，對工作人員健康監測與維護甚為重視，醫療人員疫苗追加劑接種率目前達到96%以上，除增加醫護人員保護力與確保醫療量能外，更讓看診民眾可安心來院就醫。

市府衛生局說，院方通報衛生局，已通知匡列密切接觸者12名，採檢報告皆為陰性。另擴大採檢院區128名醫護人員採檢報告皆為陰性。該院已針對確診護理師院內足跡環境完成全面清潔消毒，整樓層進行單位管制，只出不進，已提高防疫強度嚴格管控，此外，院方查出，本確診個案研判為家戶內感染，並非院內感染。

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