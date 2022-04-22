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社會 社會焦點 保障人權

跆拳教練對14歲女學生襲胸摸下體　認罪和解求原諒獲緩刑5年

▲桃園市吳姓男子兼差當跆拳道教練，於2019年5月間乘2名女學生在其住處熟睡之際，對14歲女學生襲胸摸下體猥褻得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市吳姓男子兼差當跆拳道教練，於2019年5月間乘2名女學生在其住處熟睡之際，對14歲女學生襲胸摸下體猥褻得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子白天在工廠擔任司機，晚上兼差當跆拳道教練，吳男遭指控於2019年利用擔任教練期間，趁2名年僅14歲女學生在其住處住宿同床就寢熟睡時，對其中1女襲胸摸下體猥褻得逞，女學生被驚醒後因害怕而繼續裝睡，事後向另一女學生哭訴，吳男惡行被揭露；桃園地院法官審理時，吳男坦承犯行，並與女學生家屬達成和解且完成賠償，法官審結依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑5年，還可上訴。

檢警調查，37歲的吳姓男子晚間兼差當跆拳道教練，從女學生自國小3年級起開始指導擔任其跆拳道，明知其未滿16歲，性自主觀念未臻成熟，於2019年5月19日因比賽因素借宿教練住處，邀請14歲的女學生與學妹至其住處，三人同床共眠。

凌晨時分吳男見2女熟睡，竟側身將腳跨在女學生身上，把手伸進其衣服內，撫摸腹部、胸部，接著伸進內褲撫摸下體乘機猥褻得逞，女學生被驚醒，因害怕不知如何處置，只能繼續裝睡；翌日向學妹哭訴被教練猥褻一事才揭發吳男惡行。桃檢複訊時，吳男坦承犯行不諱，檢方偵結依成年人故意對少年犯罪，並依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，向院方建議加重其刑至二分之一。

桃園地院審理時，法官審酌吳男為女學生之跆拳道教練，應本於職責授業外，更應嚴守分際，竟利用其與父母之信任，趁女學生因比賽借宿其家中機會，趁其熟睡不知抗拒下，對其有乘機猥褻之行為，對他人身體性自主權毫不尊重，女學生身心受創甚鉅，應予以嚴加深責。

法官衡量吳男事後已與女學生與其家人達成調解，並於今年2月間賠償完畢，參酌地院調解筆錄等資料佐證，考量吳男自陳目前在工廠當司機、晚間教跆拳道，事後獲得女學生與其父母之原諒，同意給予緩刑機會，信其經此偵審教訓，當知有所警惕無再犯之虞，審結依犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應參加法治教育3場次；另於付保護管束期間內，禁止對少女實施性侵害犯罪防治法所定性侵害犯罪之行為及聯絡、接觸，本案還可上訴。

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