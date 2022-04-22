桃園+588！大竹派出所長染疫　和碩擴大採檢1627人「再增15陽」

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

指揮中心今(22日)公布全台新增本土3766例，其中桃園市增加588例，市長鄭文燦下午召開防疫記者會，指出今因龜山和碩聯合科技廠爆發移工群聚，因此確診個案稍多；和碩目前已經匡列採檢1627人，稍早再增加15人陽性，現已責請業者配合防疫對策採取分倉分流、進行廠區防疫安全性提升。

鄭文燦表示，桃園今新增的588例中，18歲以下有102人、18歲至64歲有465人、65歲以上則有21人，目前情況來看，長者確診還不到5%，但後續仍會密切注意。

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針對今重要確診個案，鄭文燦指出，蘆竹分局大竹派出所所長21日快篩陽性、今確診，近距離接觸人員皆已先行隔離，目前正在疫調匡列中；榮總桃園分院也有護理人員因家庭成員發燒，21日開始出現喉嚨痛症狀，經採檢後確診，目前院方匡列密切接觸者12人、擴大採檢128人，均為陰性，目前已經完成清消，該樓層只出不進，提升防疫等級。

另龜山工業區、和碩科技廠傳出有移工群確診，鄭文燦也表示，稍早廠內篩檢1627人，又再增15人陽性，目前已經請和碩配合防疫對策，採取分倉分流、進行廠區防疫安全提高。

鄭文燦表示，觀察採檢站情況，16日開始陽性率已經突破2%，甚至有時候到達3%，代表疫情已經有社區流行現象；目前採檢結果分析，Ct值大於30的確診者達二至三成，代表曾經感染過、逐漸康復中，傳播力已大幅降低。鄭文燦說，這幾天的數據來看，RT值已經提高到1.5左右，也就是說4至5天確診人數就會倍增，預估未來染疫人數會不斷提高，居隔人數也還會再增加。