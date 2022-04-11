快訊／助理傳確診！台中市議員施志昌PCR陰　即起居隔10天追蹤

▲民進黨市議員施志昌篩檢結果為陰性。（圖／截取自施志昌臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市民進黨市議員施志昌的助理昨晚傳出確診，施志昌11日上午前往醫院進行PCR檢測，篩檢結果為陰性。施志昌於臉書表示，即日起依循防疫規則，他仍需隔離10天與7天的自我健康管理，期間還需PCR及快篩持續追蹤，團隊成員的狀況會陸續告知檢測結果。

施志昌表示，今日上午8時30分至醫院做PCR篩檢，依據兩種PCR檢測方式皆確定為陰性。雖為陰性，但即日起依循防疫規則，仍需隔離十天與七天的自我健康管理，期間還需第二次PCR及一次快篩，這期間會完全配合防疫政策。隔離期間，若民眾有需陳情之事，也可以透過臉書、IG與line向他反映，4月21日解隔離後，也會依據相關防疫規定重回台中市議會議場，繼續為地方發聲。

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施志昌指出，身為民意代表，會嚴格遵守相關的防疫規定，他與助理們皆已接種三劑疫苗。團隊也將進行相關危機處理，即時對外公告最新消息，並於即日起暫停服務處開放，請大家見諒。倘若因曾接觸確診助理而被框列自主健康管理的鄉親，他深感抱歉。上週曾到訪服務處的朋友，團隊成員都遵守防疫規定，全程配戴口罩，無需過度恐慌。

施志昌說，請大家做好自我防疫，還沒施打疫苗或未完整施打者，儘速前往施打疫苗，外出配戴口罩做好自我防疫才能保護身邊的人。

施志昌呼籲，感謝大家的理解與支持，也請大家能體諒確診者的身心煎熬。他強調，現在最不需要的就是製造恐慌、標籤化、污名化、謠言與歧視，需要的是加強防疫措施保護自己，也保護身邊所愛的人。

民進黨黨團總召江肇國表示，除了市議員施志昌PCR結果陰性外，其餘9日出席餐會的24位成員快篩結果也是陰性，讓人比較能鬆一口氣。但是未來出席議會或是在外跑行程，議員們都會持續注意自身健康狀況並配合防疫措施。

