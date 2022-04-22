澤倫斯基喊話各國　準備好和俄羅斯「斷絕一切關係」！

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，逾8周以來對烏國造成龐大損失。烏克蘭總統澤倫斯基表示，今夏以前每月需要70億美元（約新台幣2067億元）才能維持國家運轉。他也呼籲世界各國，做好和俄國斷絕一切關係的準備。

根據BBC，澤倫斯基在國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）會議上發表視訊演說時指出，夏季以前每月需要70億美元才能維持國家運轉，「我們需要數千億美元來重建這一切」。

他也表示，國際社會應立刻將俄國排除在IMF及世銀等國際金融機構以外，且所有國家「必須立即做好與俄國斷絕一切關係的準備」。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）指出，俄國侵烏對烏克蘭造成的建築及基礎設施損失已達600億美元（約新台幣1.8兆元），數字仍會進一步上升，且這只是初步估計，還不包括戰爭對烏克蘭經濟日益擴大的影響。

當被問及是否能夠立即獲得烏克蘭所需資金，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）則表示，「在第一、第二個月就完成了。我們相信，隨著時間推移，烏國未被佔領的地區經濟復甦，以及其他地方工作人員的匯款流入，這項數字將逐漸下降。」

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