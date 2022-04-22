豪放女討SM嚐鮮！被抽皮鞭掐脖子告性侵　他傻眼曝超鹹溼對戰

▲性虐待示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓男子在交友軟體上認識女子小麗（化名），兩人暢談SM（虐待與被虐待）話題，後來相約到李男住處喝酒，酒後李男用皮帶抽打小麗，還玩起窒息遊戲，也發生了關係，但小麗事後提告被李男性侵，李男喊冤說兩人是情投意合，檢察官檢視雙方對話，發現早有提及性虐等話題，認為僅靠小麗的單一指控無法認定李男性侵，今偵結給予不起訴處分。

檢方指出，李男和小麗是2020年9月間在交友軟體上認識，兩人多次在軟體上談論SM等相關話題，同年11月18日晚上，小麗跑到酒吧喝酒，再度傳訊問李男在幹什麼？李男說心情不好在家喝酒，於是小麗搭車到李男家中「續攤」，在酒精的催化下，李男拿出情趣用品讓小麗「嚐鮮」，隨後又拿出皮帶輕抽小麗，甚至掐住小麗脖子玩窒息遊戲，還發生關係，過程中，小麗發現李男沒有戴套，緊急喊停，最後還幫李男口交。

兩人一夜激情後，小麗卻向友人抱怨遭到性侵，並向警方報案，李男到案後，喊冤說兩人是情投意合，並秀出兩人的對話記錄，李男：「實戰超S，電愛能挑逗你濕到不行」、「妳改天可以試試」，小麗回「真的假的，我很M」、「怎麼個S法」、「會打嗎？」，李男又問「掐脖子？」小麗回「超愛」，交談內容充滿性行為的虐戀活動。

檢察官檢視雙方對話後，再審酌小麗對於性交過程、受傷的情況記得並不清楚的情況下，認為僅憑小麗單一指述，罪證不足，因此給予李男不起訴處分。