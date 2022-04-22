人夫摩鐵開趴狂歡　辣妹酒醉隔壁房休息...他半夜開門硬上

▲台中一羅姓男子在摩鐵徹夜開趴，見女友人酒醉在床，臨時起意性侵得逞，女友人事後報警，台中地院審理後依乘機性交罪，處羅男徒刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。（示意圖／取自123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一羅姓男子，於109年12月16日和友人一同在汽車旅館慶生，半夜見女性友人君君（化名）酒醉獨自在隔壁房間床上熟睡，心生歹念性侵得逞。君君事後報警，台中地院審理後依乘機性交罪，處羅男徒刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，羅男已婚並育有2名子女，於109年12月16日晚間，和君君等友人一同在汽車旅館慶生。君君因不想喝醉後回家，另外訂了一間房休息，並提供給其他友人放置酒和其他物品，為了大家方便進出，把房卡交給羅男。一行人在汽車旅館KTV包廂一同飲酒、聊天，直到17日凌晨，君君先回房洗澡，洗完澡不勝酒力倒在床上睡去，其他人繼續在地下室包廂飲酒。到了半夜3時58分許，羅男回房拿外套，看到君君酒醉昏睡不能反抗，臨時起意性侵得逞，君君清醒後報警處理。

經台中地院審理，羅男趁君君酒醉無法抗拒趁機性交，絲毫未有尊重女性的認知，惟考量羅男未有前科，事後坦承犯行，態度良好，並積極與君君達成和解，依乘機性交罪，處羅男徒刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。