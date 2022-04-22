誆介紹同性戀性交易　補習班狼師下藥性侵女學生...下場慘了

▲高雄一文理補習班主任阿明（化名），謊稱可仲介與同性戀女子性交易賺錢，誘騙女學生到旅館性侵，經高雄高分院審理，依妨害性自主罪判處阿明7年2月。（示意圖／取自123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一文理補習班主任阿明（化名），因知班內女學生小芳（化名）缺錢，謊稱可仲介她與同性戀女子性交易賺錢，將小芳誘騙至汽車賓館下藥性侵得逞，高雄高分院依妨害性自主罪判處阿明7年2月，他上訴最高法院被駁回後，須入監服刑。

補習班主任阿明與學生小芳平日會以LINE聊天，知道她缺錢花用，謊稱可以媒介小芳與同性戀女子性交易，一次賺2萬元。小芳信以為真，於108年4月7日9時被阿明載到「伊甸風情精品旅館」，進房後阿明改稱其實要接的是男客，要小芳先和自己練習，小芳不願意，阿明就誘騙她喝下摻藥的檸檬紅茶，使小芳意識模糊、無力抵抗後，性侵得逞。

小芳清醒後，發現自己衣衫不整，且感覺頭暈、頭痛、想吐，阿明給她一萬元安撫，在下午2時許載她回家。小芳遂向前男友傾訴，但因怕家人發現，也擔心阿明補習班生意會受影響，不願報警，經前男友告知小芳家人，此事才曝光。

阿明事後否認有下藥性侵，稱小芳自願，因為小芳會緊張，所以在徵得同意後，才加入「放鬆的藥」，過程她意識清楚，還可以邊滑手機邊和自己聊天，給她一萬元是性交易的錢。



經高雄高分院查閱兩人通訊紀錄等證據，事後小芳曾在LINE上質問阿明做了什麼事，讓自己很不舒服，阿明回覆放了感冒藥等語，小芳回以「我又沒感冒幹嘛吃感冒藥」，證明小芳不知道自己飲用的紅茶被下藥；阿明也傳「將近五個小時，你都半睡半醒之間」等訊息，證明小芳曾陷於意識不清及昏睡狀態，因此不採信阿明說詞，依妨害性自主罪，判處阿銘7年2月徒刑，阿明上訴最高法院被駁回，全案定讞。