　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲控陳雪生性騷「繼續司法糾纏」　誓為女性尊嚴奮戰

▲▼范雲今天舉行「假道歉真上訴！陳雪生性騷擾後繼續司法糾纏」記者會。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲范雲今天舉行「假道歉真上訴！陳雪生性騷擾後繼續司法糾纏」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委陳雪生前年7月在立法院以肚子頂撞民進黨立委范雲的背部，遭范雲控告性騷擾，後陳雪生遭台北地院判賠8萬元，並在今年初向范雲道歉，但陳雪生不服法院判決繼續上訴。范雲22日與婦女團體舉行記者會，控訴陳雪生「假道歉真上訴」，批評陳雪生浪費司法資源，是性騷擾犯最壞的示範，這是國會的「MeToo」行動，「我們沒有選擇，只能繼續戰鬥，因為這是為了女性尊嚴奮戰！」

立法院前年7月14日因監察院人事案爆發搶主席台大戰，當時站在主席台的范雲感到下背部不斷遭撞擊，回頭一看是陳雪生使用肚腩在頂她，她立即出言要求制止，表示「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，未料陳雪生卻以嘻鬧口吻回應：「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，范雲後提出民事訴訟及行政申訴，陳雪生則向范雲提出刑事誹謗自訴；今年1月范雲透過臉書貼出陳雪生道歉照片，肯定了陳雪生道歉的勇氣。不過，陳雪生因不符法院判決，仍繼續上訴。

今年初曾居間協調、與陳雪生和范雲兩人合影的民進黨團總召柯建銘今天上午受訪說，原本雙方朝和解的方向處理，但是後來對於要怎麼和解的方式和內容有一些爭辯，「很盡力的去處理，沒有辦法達成，我們尊重雙方各自的作法」。

范雲今天舉行「假道歉真上訴！陳雪生性騷擾後繼續司法糾纏」記者會。范雲表示，她曾陸續針對該案提出民事訴訟、行政性騷擾申訴均勝訴，而後陳雪生提起刑事誹謗自訴，自己也勝訴，3勝之後，陳雪生主動提起要道歉，沒想到陳雪生事後繼續提起上訴，「這件事情對我來講非常困擾，我們必須面對司法的糾纏，刑事是必須我都要出庭，我告他的民事他可以請代理人不用出庭」，這不僅是濫用司法資源，也是性騷擾犯最壞的示範。

范雲呼籲陳雪生說，不要讓自己成為性騷擾的代名詞，且陳雪生貴為民意代表，請不要讓自己成為法院認證的性騷擾犯、變成濫用司法最壞示範，「你的道歉現在看起來非常可笑，一點誠意都沒有」。她也向國民黨主席朱立倫、國民黨立委喊話說，請好好教育一下陳雪生好不好？不要因為一個法院認證的性騷擾犯，讓國民黨變成「性平零分」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
陳志強母病逝！曾智希鬆口她「生前期待」　婚事進度曝
快訊／徐若瑄5／7小巨蛋確定不唱了！　開放退票
LIVE／本土今傳破3700例　北市第一槍！國高中下周不到校
快訊／北市國高中下週免到校　國小沒納入原因曝光
新北6P情侶夫妻大亂鬥！　2對鬧離婚分手下場慘
月底恐單日萬人確診！　「保命App神器」快先下載
醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊
遭「腳交千金」逼聞腳！司機現身說話了　警一招準備對付她
快訊／今本土傳飆破3700例！　陳時中14:00說明
快訊／彰化市長確診 　公所緊急關閉全員採檢中
快訊／北市開第一槍！　所有國高中下周免到校
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

隔離中卻被同事提醒要按表決鈴　高嘉瑜笑問：蔡易餘有聽到嗎？

蔡英文宣布赦韓豫平貪污案　邱顯智批：貴胄不與庶民同罪

陳時中採納「以篩代隔」　蔣萬安再拋3建議：擴大防疫車隊

蔡英文首度特赦官兵　吳斯懷卻痛罵：藉此鋪陳國務機要費除罪？

吉娃娃被撞死只賠2.5萬　高嘉瑜：該修法增「精神慰撫金」

獨／校園疫情燒不完　北市165校停課、6.1萬師生受影響

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

直擊／昨天才肉搏扭打　藍綠女戰神今抱抱「惜惜」

「有收阿扁錢？」國民黨團控陳菊不適任　竟致電關切國務機要費修法

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困特別條例》修正立院逕付二讀

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

驚人！耳洞長8.6公分　耳垂能塞入拳頭大飾品

隔離中卻被同事提醒要按表決鈴　高嘉瑜笑問：蔡易餘有聽到嗎？

蔡英文宣布赦韓豫平貪污案　邱顯智批：貴胄不與庶民同罪

陳時中採納「以篩代隔」　蔣萬安再拋3建議：擴大防疫車隊

蔡英文首度特赦官兵　吳斯懷卻痛罵：藉此鋪陳國務機要費除罪？

吉娃娃被撞死只賠2.5萬　高嘉瑜：該修法增「精神慰撫金」

獨／校園疫情燒不完　北市165校停課、6.1萬師生受影響

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

直擊／昨天才肉搏扭打　藍綠女戰神今抱抱「惜惜」

「有收阿扁錢？」國民黨團控陳菊不適任　竟致電關切國務機要費修法

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困特別條例》修正立院逕付二讀

張忠謀重申赴美製造成本高　陸行之：可能是給台積電更改計畫台階下

新人狂發問！老鳥曝職場守則「3字回應」　千人唾棄：真心換絕情

「警察是你的眼」視障女搖晃外出購物　東港警主動熱心助一把

阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

明水路養蚊店面突開百萬求租　房東竟是美妝品大亨

他補牙竟把「鑽針」吸進去　驚悚照曝光！深嵌肺部4天沒感覺

中年師患媽媽手「邊寫黑板邊哭」　醫師紅繩懸吊訓練有效改善

一餐狂吃3000大卡！妙齡女擁鵝蛋臉卻有「超肥啤酒肚」

史上最狂選修課！美高校開A片賞析課　學生群聚看床戰就能得2學分

神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝　好萊塢《聖保羅砲艇》曾取景

政治熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

周玉蔻快篩2次都陰性：明天要請教指揮中心

快訊／新北本土今＋1000　果菜市場明起管制「進場條件3選1」

何時與病毒共存？陳時中：再等345萬人確診

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困條例》修正案立院逕付二讀

管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令：最高開罰15萬元

柯文哲估全台1/3確診　「現在的問題是感染期程怎麼分布」

月底恐單日破萬例　蔣萬安：5歲幼童免費快篩、篩檢代替隔離

快訊／疫情升溫！5月起推動快篩實名制　衛福部要各縣市啟動居家照護

羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

同框台南Josh不怕「被嗨」？　蔡其昌：叫他支持我的對手

獨／校園疫情燒不完　北市165校停課、6.1萬師生受影響

更多熱門

相關新聞

快訊／政院函請《紓困特別條例》延長1年　立院逕付二讀

快訊／政院函請《紓困特別條例》延長1年　立院逕付二讀

本土疫情持續延燒，連日本土確診數破千例，立法院院會22日處理行政院函請《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期間延長1年至明（2023）年6月30日，可繼續使用尚餘1300多億元的特別預算。院會今通過民進黨團逕付二讀提案，該案交由黨團協商。

林秉樞要求公開審理家暴案　高嘉瑜：堅持司法權益

林秉樞要求公開審理家暴案　高嘉瑜：堅持司法權益

國務機要費除罪化初審通過！　蔣萬安：國家法律不應因人設事

國務機要費除罪化初審通過！　蔣萬安：國家法律不應因人設事

國民黨杯葛《會計法》修法　民進黨反控：無視防疫

國民黨杯葛《會計法》修法　民進黨反控：無視防疫

《會計法》初審藍綠混戰　他嘆不理性

《會計法》初審藍綠混戰　他嘆不理性

關鍵字：

陳雪生范雲民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

快訊／華視陳郁秀、陳雅琳確定卸任

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

今起24類場所工作人員「打3劑」才能進出！6大QA一次看

主播富豪尪下藥「輪流侵犯女大生」事後塞3600萬…全網氣炸

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面