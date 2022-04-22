范雲控陳雪生性騷「繼續司法糾纏」　誓為女性尊嚴奮戰

▲范雲今天舉行「假道歉真上訴！陳雪生性騷擾後繼續司法糾纏」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委陳雪生前年7月在立法院以肚子頂撞民進黨立委范雲的背部，遭范雲控告性騷擾，後陳雪生遭台北地院判賠8萬元，並在今年初向范雲道歉，但陳雪生不服法院判決繼續上訴。范雲22日與婦女團體舉行記者會，控訴陳雪生「假道歉真上訴」，批評陳雪生浪費司法資源，是性騷擾犯最壞的示範，這是國會的「MeToo」行動，「我們沒有選擇，只能繼續戰鬥，因為這是為了女性尊嚴奮戰！」

立法院前年7月14日因監察院人事案爆發搶主席台大戰，當時站在主席台的范雲感到下背部不斷遭撞擊，回頭一看是陳雪生使用肚腩在頂她，她立即出言要求制止，表示「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，未料陳雪生卻以嘻鬧口吻回應：「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，范雲後提出民事訴訟及行政申訴，陳雪生則向范雲提出刑事誹謗自訴；今年1月范雲透過臉書貼出陳雪生道歉照片，肯定了陳雪生道歉的勇氣。不過，陳雪生因不符法院判決，仍繼續上訴。

今年初曾居間協調、與陳雪生和范雲兩人合影的民進黨團總召柯建銘今天上午受訪說，原本雙方朝和解的方向處理，但是後來對於要怎麼和解的方式和內容有一些爭辯，「很盡力的去處理，沒有辦法達成，我們尊重雙方各自的作法」。

范雲今天舉行「假道歉真上訴！陳雪生性騷擾後繼續司法糾纏」記者會。范雲表示，她曾陸續針對該案提出民事訴訟、行政性騷擾申訴均勝訴，而後陳雪生提起刑事誹謗自訴，自己也勝訴，3勝之後，陳雪生主動提起要道歉，沒想到陳雪生事後繼續提起上訴，「這件事情對我來講非常困擾，我們必須面對司法的糾纏，刑事是必須我都要出庭，我告他的民事他可以請代理人不用出庭」，這不僅是濫用司法資源，也是性騷擾犯最壞的示範。

范雲呼籲陳雪生說，不要讓自己成為性騷擾的代名詞，且陳雪生貴為民意代表，請不要讓自己成為法院認證的性騷擾犯、變成濫用司法最壞示範，「你的道歉現在看起來非常可笑，一點誠意都沒有」。她也向國民黨主席朱立倫、國民黨立委喊話說，請好好教育一下陳雪生好不好？不要因為一個法院認證的性騷擾犯，讓國民黨變成「性平零分」。