　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

▲▼輔大校長江漢聲傳出確診，校方進行消毒。（圖／輔大提供）

▲今天本土生新增355例確診，圖為輔大因有人確診，校方進行消毒。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，今（21日）本土單日再度暴增2969例確診，再創單日新高記錄，而各級學校確診個案也同樣暴增，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增355例，連續兩天增加超過300人，確診總數也超過3300例；另因疫情關係，全台共有18縣市、737所園校停課，較昨天增加87所。

本土疫情加速升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共大增358例，其中3例為境外移入大專生，其餘355例為本土學生，連續兩天增加超過300人，本土生累計總數也超過3300人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今天本土生新增355人確診。（圖／教育部提供）

▲今天本土生新增355人確診。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天2985例，今天來到3340例，新增355例，包括大專校院新增72例、高中44例、國中44例、小學130例、幼兒園64例，3340例當中，包括 855例為本土大專校院生，高中生515例、國中生357例、國小生1175例，還有438例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增3例，3例都是境外大專校院學生，也讓確診總數來到703例，其中大專校院學生647例，高中生45例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣計18縣市、737所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增87所。

教部部表示，若進一部細分，153園校採全校暫停實體課程，包括幼兒園72所、國小50校、國中13校、高級中等學校9校、大專校院9校，另有584所園校採部分班級暫停實體課程則有，包括幼兒園108所、國小253校、國中88校、高級中等學校94校、大專校院41校。
 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
18縣市737所園校停課　學生本土單日+355！
丫頭同場確診者！　急做PCR結果出爐
快訊／國泰醫院3護理師確診！院方緊急回應
富邦產「防疫保單」在這天以前續保　既有權益不變
快訊／管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令最高開罰15萬
柯文哲估全台1／3確診　揭「現在的問題」
被「腳交千金」逼聞腳　司機控吃案！警：被害人還沒報案
阿翰九天玄女降落爆紅　網激推「另1角色」：神到不行
阿妹演唱會狂燒「再+18例」　女師嗨完傳染給女童
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

結婚金飾被婆婆借走「給小姑用」！完婚後卻被妹婿拿走...她氣炸

彰化防疫記者會喊卡　原因是親友確診...縣長王惠美自主健康管理

確診怎麼辦？高雄「居家照護」9大QA懶人包　內含外送折扣碼

快訊／台中再傳員警確診　太平分局1人染疫「同辦公室快篩結果曝」

超高齡社會下食安守護人　嘉藥營養系培育優秀營養師

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

結婚金飾被婆婆借走「給小姑用」！完婚後卻被妹婿拿走...她氣炸

彰化防疫記者會喊卡　原因是親友確診...縣長王惠美自主健康管理

確診怎麼辦？高雄「居家照護」9大QA懶人包　內含外送折扣碼

快訊／台中再傳員警確診　太平分局1人染疫「同辦公室快篩結果曝」

超高齡社會下食安守護人　嘉藥營養系培育優秀營養師

高雄第3家！MO-MO壽喜燒鼎山家樂福4／25開幕　5月再開中和與板橋店

北約有成員國希望繼續打！　土耳其：他們希望弱化俄羅斯實力

林靖凱守游擊秀美技　江坤宇喊「帥！」給他100分

蔡淑臻變了！　酒醉「躺地唱歌」頹廢樣全被拍

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

萬海響應世界地球日　船隻已全部改用低硫油　號召員工一起投資地球

陳冠宇重訓傷到腰　樂天周日改派王溢正投兄弟

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

阿金好多毛！她親手織「狗毛圍巾」　洗淨、曬乾、紡線全程DIY

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

即／台中激增139例！阿妹演唱會再+9

本土疫情炸裂　陳時中揭與病毒共存時機

更多熱門

相關新聞

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

疫情延燒讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至昨天下午3時，全台共有19縣市、650所校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較前天新增78所，650所園校包括幼兒園130所、國小271校、國中81校、高級中等學校122校、大專校院46校。教育部未統計全台停課師生人數。其中台北市教育局統計，截至20日21時，高中以下有停課學校計140校3機構，總計49550名師生受影響。

營養午餐補助多4元納入老師！農委會揭菜色

營養午餐補助多4元納入老師！農委會揭菜色

停課之亂！宅女小紅崩潰曝學校「4天4變」

停課之亂！宅女小紅崩潰曝學校「4天4變」

輔大校長確診還到教部開過會

輔大校長確診還到教部開過會

雲林確診飆破30　確診疫情共影響24所學校停課

雲林確診飆破30　確診疫情共影響24所學校停課

關鍵字：

確診個案教育部本土停課

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面