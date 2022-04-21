學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

▲今天本土生新增355例確診，圖為輔大因有人確診，校方進行消毒。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，今（21日）本土單日再度暴增2969例確診，再創單日新高記錄，而各級學校確診個案也同樣暴增，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增355例，連續兩天增加超過300人，確診總數也超過3300例；另因疫情關係，全台共有18縣市、737所園校停課，較昨天增加87所。

本土疫情加速升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共大增358例，其中3例為境外移入大專生，其餘355例為本土學生，連續兩天增加超過300人，本土生累計總數也超過3300人。

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▲今天本土生新增355人確診。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天2985例，今天來到3340例，新增355例，包括大專校院新增72例、高中44例、國中44例、小學130例、幼兒園64例，3340例當中，包括 855例為本土大專校院生，高中生515例、國中生357例、國小生1175例，還有438例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增3例，3例都是境外大專校院學生，也讓確診總數來到703例，其中大專校院學生647例，高中生45例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣計18縣市、737所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增87所。

教部部表示，若進一部細分，153園校採全校暫停實體課程，包括幼兒園72所、國小50校、國中13校、高級中等學校9校、大專校院9校，另有584所園校採部分班級暫停實體課程則有，包括幼兒園108所、國小253校、國中88校、高級中等學校94校、大專校院41校。

