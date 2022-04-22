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1歲童確診發燒「急診室等1小時只拿藥」　媽淚訴就醫過程：很難熬

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲原PO女兒確診發燒。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃品臻／綜合報導

兒童染疫在本土疫情升溫後，比例也逐漸增高，年紀太小的幼童不能打疫苗也讓家長們相當擔心。就有網友發文分享一家三口確診後，剛滿1歲的女兒反覆發燒了2天多，卻遲遲無法得到適當的治療，尋求幫助的過程也遇到很多困難，雖最後有成功住進負壓隔離病房治療，但一切仍讓他無奈直呼「很難熬」。

該名網友在臉書社團「新手爸媽～家有寶貝兒」發文表示，因為家裡有人確診，一家三口都被匡列居家隔離，當天晚上剛滿1歲的女兒就開始發燒，隔天早上由防疫計程車載去做採檢，回家後女兒病情仍無好轉、反覆發燒。

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原PO擔心女兒狀況，不停撥打1922和衛生所的電話，後來終於打通衛生所電話，請他們協助送醫，沒想到，到了急診室之後，原PO抱著女兒在外面等了1個多小時、護士給了藥之後就示意他們可以回家了。原PO對此相當不解，女兒反覆發燒，為何沒看到醫生、拿包藥就得走了，醫生解釋「有意識不清或是昏迷、呼吸困難才就醫」，而原PO又詢問若吃了藥、塞劑後女兒還是發燒該怎麼處理，得到的回答卻是「打1922，那是他們的責任」。

原PO女兒並未吃藥就好轉，且篩檢結果出來後也證實一家三口都確診，而女兒已經燒了2天多。原PO回憶，「最後還是一直打電話求助就醫，在電話裡我們說的很清楚如果只是拿藥而已我們就不要去醫院了，我們就是很擔心小孩的狀況而且她已經燒了很多天，吃藥塞劑都壓不下來，後來終於詢問到有負壓室隔離病房，才通知我們可以到醫院就醫。」

▲負壓隔離病房。（示意圖／彰化醫院提供）

▲原PO女兒反覆燒了2天，才終於被通知有負壓隔離病房可就醫。示意圖，與本文無關。（圖／彰化醫院提供）

然而事情還沒結束，原PO提到，收到就醫通知後，光等待救護車就花了1個多小時，後來得知救護車是因找不到路，又等了15分鐘才終於被送醫。到達醫院後原PO與家人先做了一些檢查就被送到隔離病房，期間也和醫護人員表達頭痛、想吐的症狀，但直到送晚餐時才一併將藥送過去，讓不停等待的原PO相當無助。

此外，原PO女兒進醫院的當天，也是不喝水、不喝奶，只趴在他身上一直昏睡，一樣等到了晚上才有人進病房打點滴，原PO對此淚訴，「我知道醫護人員很辛苦，現在在這個非常時期我想你們也很忙碌，但有些緊急的狀況下是不是能快一點」，所幸進醫院的第二天女兒就沒再發燒，活動力也漸漸恢復。

原PO直呼這一切是「很難熬的一個禮拜」，也擔心地表示，「說真的大人還有疫苗可以打，這麼小的小孩根本沒疫苗打，現在要跟病毒共存我最擔心的是小孩，等好了出去了之後會不會又確診？她們能不能熬得過來都是問題。」

貼文一出，網友們也不捨地留言表示，「媽媽辛苦了，醫護人員也很辛苦，非常時期大家要互相體諒，祝早日康復」、「真的，雖然我們都知道醫護跟防疫人員都很辛苦，但說真的，如果是大人就算了，小孩子發燒壓不下來，真的家長都會很緊張」、「謝謝你願意將經驗分享給大家」、「辛苦了，祝寶寶跟大人都早日康復，不要有後遺症」。

▲▼原PO分享女兒確診、發燒後的就醫過程。（圖／翻攝自Facebook／新手爸媽~家有寶貝兒）

▲原PO分享女兒確診、發燒後的就醫過程。（圖／翻攝自Facebook／新手爸媽~家有寶貝兒）

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