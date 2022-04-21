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她哭「後悔看阿妹演唱會」拿家人命去賭　網反曝：只後悔這2件事

▲▼張惠妹演唱會day12。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹16日完成第12場演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

網搜小組／劉維榛報導

天后張惠妹（阿妹）結束12場演唱會，粉絲染疫持續增加，統計20日共有80人確診。後續又增台中幼兒園老師聽完演唱會後傳染給11人、新竹市又+3與高雄市再+3例。對此，有粉絲難過直呼，「有沒有（人）看完阿妹演唱會很後悔的？」底下網友卻直呼2件事，「後悔只有看兩場（搶不到）」、「後悔不能跳而已」。

一名網友在臉書「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」匿名哀號，「有沒有（人）看完阿妹演唱會很後悔的？拿自己跟家人的生命跟健康去賭...現在是真的真的悔不當初。」

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底下引來千人關注，紛紛安慰原PO別自責，「有打三劑疫苗就可以不用那麼緊張啦，重症相對機率很低」、「都是你們自己的選擇，選擇完有什麼好後悔的，也不是張惠妹的錯」、「能理解，但不用恐慌，把它視為流感去應對，做好安全措施，沒那麼誇張」、「可以一輩子把自己關在家裡，就沒有後悔不後悔的問題」、「完全不後悔，而且看的那天也完全沒有足跡」。

相比粉絲確診數不斷上升，不少網友反而對2件事感到後悔，「後悔只看1場～我們應該看好看滿」、「後悔只有看兩場（搶不到）」、「後悔不能跳而已」、「買了六張防疫保單沒確診的me路過」、「演唱會超精采的阿，超後悔沒再去現場買票」。

▼日前遭里長抗議太吵，阿妹演唱會風波不斷。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼張惠妹演唱會day4。（圖／聲動娛樂提供）

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