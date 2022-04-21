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三峽山區違法露營區續開墾　新北農業局重罰66萬

▲三峽山區違法露營區續開墾 新北農業局重罰地主66萬。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽山區違法露營區續開墾，新北農業局重罰地主66萬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

不肖業者未經申請擅自於新北市三峽山區山坡地開挖整地，農業局查獲業者未先擬具水土保持計畫開闢露營區，市府強力執法重罰業者66萬元並移送地檢署偵辦。農業局表示，三峽區有木里山區陳姓業者未經申請即違法開挖山坡地，現場未經合法申請擅自整地、設置貨櫃。

農業局指出，市府2020年11月即開罰6萬元在案並要求業者改正，惟業者變本加厲，趁2021年疫情期間持續施工並擴大範圍再遭農業局查獲，現場新增鐵皮屋、棚架、木棧板及水池等設施做露營區使用，違規面積高達1公頃，相當於25個籃球場，違規情節重大。

▲三峽山區違法露營區續開墾 新北農業局重罰地主66萬。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽陳姓業者未持有任何合法文件擅自將山坡地開闢為露營區。

農業局說，2021年12月及今年2月分別依水土保持法開罰最高30萬，累積已裁罰66萬元，並持續加強巡查。2022年3月中農業局會同三峽公所巡查，業者仍未改正且違規開挖裸露面有致生水土流失之虞，遂將業者函送地檢署偵辦。

農業局表示，在山坡地如未先擬具水土保持計畫送主管機關核定而擅自開發、經營或使用行為，依水土保持法規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失或竊占他人土地者，將移送司法機關偵辦，甚至要面臨6個月以上5年以下有期徒刑得併科罰金。

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