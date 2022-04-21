台大金山分院攜手法鼓山繪畫聯展　院長張志豪盼疫情早日平息

▲台大醫院金山分院張志豪院長（左2）、法鼓山文理學院釋惠敏校長（左3）及簡淑華主任秘書（左1）聯袂參觀畫展。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為增進地方文藝氣息及促進地方發展，近日於院內舉辦「法鼓文理學院校慶繪畫聯展」，院長張志豪特別邀請各名家參與，此次藝展展出法鼓文理學院書畫社禪韻書畫成果，除帶來心靈環保外，也讓疫情疫情驟升的情況下，民眾得以心靈的慰藉，更期盼疫情早日平息。

台大醫院金山分院表示，更有簡淑華老師所指導的「禪悅山水」為主題的師生創作及李璧苑老師的書法作品、法鼓文理學院溫宗堃導師高足的畫作，另共同參與展出作品計有夏山如醉、雪梅、飛瀑漱蒼崖山空響逾遠、春江水暖、墨果、田園小行書等以有形筆墨表達無形禪意。

▲金山醫院北海藝廊「法鼓文理學院校慶繪畫聯展」開幕式合影。

台大醫院金山分院平日除忙於萬金石等地區的醫療服務外，更配合在地的藝術名家舉辦北海藝廊舉辦藝文活動，讓醫院多了色彩和人文的流動，院方長期與法鼓山合作，在長照的心靈關懷及藝廊的藝術分享中，讓就診民眾接觸藝文，舒緩心情。

因疫情停辦兩年展出的北海藝廊，在法鼓文理學院校慶繪畫聯展中重啟，院長張志豪表示，感謝法鼓文理學院一直以來的協助合作，特別感謝這次的展覽，在疫情中帶來祥和美好的藝術作品，讓參觀者得到心靈療癒。

法鼓山文理學院校長釋惠敏指出，感謝金山分院在疫情上的努力外，對就診的民眾更是服務盡心，藝術品畫作如同心靈的疫苗，希望能帶給人喜悅。本次展覽的時間自4月6日至6月30日止，歡迎喜歡藝文的民眾能夠前往觀賞展出。

【更多新聞】

快訊／崁仔頂漁市再+25...累計38確診 部分漁行自主休市至4／28

快訊／基隆+215！23足跡曝 3市場、2游泳池、2里民活動中心入列

驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修 遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

蔡英文總統居隔 過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」