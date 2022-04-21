快訊／新北鬧疫苗荒　中央明送2.4萬劑莫德納、6千劑高端

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，新北市21日新增1000個本土確診案例，為全國最多。然而卻傳出，目前新北市疫苗庫存尚餘莫德納4.3萬劑、AZ 2千劑、高端2.1萬劑，若以現今每天約2萬5千人施打疫苗計算，倘若沒有新疫苗進來，本周六起新北將面臨無疫苗可打。對此，新北市衛生局長陳潤秋在疫情記者會說明，中央明天會再配送2.4萬莫德納疫苗，以及6千劑高端疫苗給新北市。

▲新北市長侯友宜主持防疫記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

新北市衛生局統計，3月22日當天施打疫苗共9860人、自4月15日施打疫苗人數倍數成長、共26450人；截至昨天疫苗剩餘數量約6萬6千劑，新北市衛生局估計，倘若沒有新疫苗進來，本周六後新北市將無疫苗可打。

陳潤秋今天下午在防疫記者會說明，新北市疫苗庫存還有4.3萬劑莫德納疫苗、1.9萬劑高端疫苗，但是這些全部都在醫療院所，並不是在衛生局，有些醫療院所手上已經打完了，沒有辦法繼續施打，可能需要請民眾找尋其他診所或醫院。

陳潤秋表示，已經向中央反映這個狀況，中央明天會再配送2.4萬莫德納疫苗，以及6千劑高端疫苗給新北市。

此外，對於指揮中心指揮官陳時中以「開居隔單是地方權責」等語，回應新北市長侯友宜喊話「希望減少不必要的行政流程」，侯今天下午說，其實中央也知道地方的聲音在哪裡，也要給他們一段時間來解決這個問題，相互正向看待，大家一起面對，把問題解決。

▼疫情炸開，疫苗存量也吃緊了。（示意圖／記者湯興漢攝，下同）