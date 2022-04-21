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金門突增5例篩檢站爆人潮　30歲女Ct值10「一家5人都感染」

▲▼金門醫院快篩站大爆滿畫面。（圖／記者林名揚攝）

▲金門醫院快篩站晚間爆滿，許多民眾紛紛前來篩檢。（圖／記者林名揚攝）

記者柯沛辰、林名揚／金門報導

金門縣21日新增5例確診個案，一名30多歲女性當天清晨身體不適，赴醫院PCR採檢發現確診，Ct值僅10，後經衛生局匡列相關接觸者，發現女子同住家人有4人也確診，且Ct值皆低於20，目前已全部收治於金門醫院隔離病房，相關疫調持續進行中，已緊急先匡列108人，足跡遍及2所國小、陽翟等。

金門縣衛生局表示，21日中午接獲部立金門醫院通報，稱有一位30多歲女子出現呼吸道症狀，經PCR採檢陽性確診，CT值10，隨後上午確定其先生、小孩確診，下午再新增婆婆及姪子，Ct值分別為17、12、11及15，上述一共5人確診，全數收治於院內隔離病房。

衛生局指出，確診者足跡包括陽翟、愛乓球館、金東物流、何浦國小、金沙國小、金西特產行，目前已陸續完成清消作業。由於這次確診是家庭群聚感染，小孩包含2位國小學生，1人確診、1人PCR檢測陰性，但考量仍具高風險性，經內部討論後，該國小將採預防性停課10天，並同步啟動線上教學、停課不停學。

▲▼金門突增5例篩檢站爆人潮　30歲女Ct值10「一家5人都感染」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門21日「3+2」共5例確診，縣府公布足跡，並進行清消作業。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門突增5例篩檢站爆人潮　30歲女Ct值10「一家5人都感染」。（圖／記者林名揚翻攝）

金沙國小幼幼班部分，該姪子就讀之金沙國小幼幼班依規定停課10天，復課日期為5月2日。明日(4/22)國小附設幼兒園全園預防性停課1日、進行全園全校大清消。衛生局提醒，校方對於國小中年級學生確診之因應，按照本縣學校防疫專案之規劃，有關匡列者居家隔離部分，家長一人陪同居家隔離者優先入住防疫旅館。

衛生局強調，現階段防疫旅館佔房率尚在可控條件下，所以優先安排密切接觸者入住，除非防疫旅館佔房率達到8成，才會啟動「在家一人一室」等居家隔離措施。第二種情況是，若有大量確診個案產生，縣府則會啟動「有醫護協助」的加強版防疫旅館、在家居家照護模式。

▲▼金門突增5例篩檢站爆人潮　30歲女Ct值10「一家5人都感染」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲衛生局表示，這是一起家庭群聚感染。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

至於密切接處者匡列情形，衛生局表示，已匡列密切接觸者親友5人、公司員工16人、同班同學和老師34人、球館教練和學員24人；另因確診者之同班同學年齡較小無法自理，另匡列29名學生家長陪同，目前疫調仍在持續進行中。據悉，許多民眾晚間紛紛至金門醫院快篩站，現場湧現人潮。

衛生局呼籲，目前金門疫情確診者已累積到7例，尚在可控狀態，目標是控制在第二圈，但因台灣疫情持續升溫，加上金兩地交通頻繁，預估疫情將因台灣本島狀況而加溫，籲請鄉親完整接種疫苗，以減少重症發生，同時做好個人防護、避免感染。

▲▼金門突增5例篩檢站爆人潮　30歲女Ct值10「一家5人都感染」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門突增5例篩檢站爆人潮　30歲女Ct值10「一家5人都感染」。（圖／記者林名揚翻攝）

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