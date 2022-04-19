再1天放晴！「先濕涼後回暖」時程出爐　鋒面挾雨襲台時間曝

▲今日各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩，中央氣象局表示，冷空氣將於週四減弱，不過屆時又有鋒面通過，週五則是吹南風水氣較多，氣溫回升，但天氣持續不穩定，要等到下週一降雨才會明顯減少。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天受到東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量較多，中部以北、花東、恆春半島斷斷續續有雨，今天是未來一週最濕涼的一天。

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▲氣象局預計要到下週一天氣才會全面回穩。（圖／記者湯興漢攝）

今晚到明日中部、花東降雨緩和，但仍有零星降雨，苗栗以北則依舊有雨，預計東北季風、華南雲雨區影響至明天，週四又有鋒面通過台灣北方海面，中部以南天氣趨穩，北部、東半部有局部短暫雨，中午後中南部山區也有零星雨。

週五鋒面離開，但水氣仍較豐沛，東半部有零星降雨，其他地區雲量較多，午後北部、中南部山區有零星雨勢，直到下週一天氣才會全面趨於穩定。

今日天氣較微濕涼，白天高溫桃園以北及東北部20到21度、東半部22到25度、中南部27到30度，明天白天起東北季風減弱，各地高溫回升1到2度，週五後溫度日漸回升，西半部上看30度以上，日夜溫差大。