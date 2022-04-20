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雨具先別收！明晨「鋒面報到」迎雨時間出爐　氣溫不降反升

▲明日鋒面通過降雨機率高。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲明日鋒面通過降雨機率高。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

今日午後台灣附近水氣減少，各地降雨趨緩，不過明日清晨到上午又有鋒面通過，上半天北台灣再度會有短暫陣雨，東半部雨勢則可能持續到下半天，另明日溫度將略微上升。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文指出，明日清晨到上午會有微弱鋒面尾端要掠過台灣附近，因此明天天亮前開始一直到中午前這段期間在苗栗以北到大台北一帶會再有出現短暫陣雨的機會，東半部的宜花東地區則可能到了中午過後至下半天也會有短暫陣雨，台中以南的山區則有局部短暫陣雨。

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不過此波鋒面後續沒有冷空氣南下，反而是南風後續有持續增強趨勢，因此明天溫度的預測不降反升，各地大致跟今天的溫度差不多，甚至有可能再略高一點點。

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▲明日降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

週五暖空氣勢力強，水氣也較多，各地山區午後有機會出現熱對流降雨，特別是在中北部、東北部山區，平地部分降雨的情況還不明顯。週末兩天台灣附近暖濕空氣水氣有更增多的趨勢，各地山區午後熱對流系統發展的情況將更為明顯，北部、東半部平地可能有午後雷雨，西半部也有機會降雨。

週五開始到週末期間因為暖空氣影響，各地溫度也將偏高，尤其是沒有下雨，有陽光出來的時間，偏高偏熱的感受會特別明顯，各地高溫普遍有機會達到30度以上，夜晚清晨低溫也都會來到21-23度以上。

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