　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭公布62處新足跡　喜互惠、八方雲集、麥當勞入列

▲▼宜蘭衛生局21日公布62處宜蘭確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭衛生局21日公布62處確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭疫狂燒，21日再創新高達80例，宜蘭衛生局21日公布宜蘭確診者62處新足跡，包括南澳鄉生態旅遊諮詢中心、頭城大溪魚港、中油中正南路站、喜互惠羅莊店、米糕家羅東店、李科永圖書館、霸味薑母鴨羅東光榮店、第一商銀羅東分公司、藏日本料理店、羅東大同路郵局及便利超商、小吃店等。

宜蘭21日確診又爆量達80人，宜蘭衛生局公布名62處宜蘭確診者新足跡如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

案37227號－4月16日下午4時30分至5時30分，搭乘台鐵台北~宜蘭；4月16日晚上6時27分，在東門夜市(宜蘭市聖後街)。4月17日上午8時，在7-11蘭陽門市(宜蘭市中山路二段101號)；4月17日上午10時50分，在麥當勞宜蘭五結店(五結鄉二結村中正路3段45號)。

案37233號－4月11日晚上7時至8時，在MY雞雞咖哩飯店(羅東鎮中山路四段213號)。

案38093號－4月12日上午8時16分至8時25分，在喜互惠生鮮超市羅莊店(羅東鎮天祥路123號)；4月12日下午3時27分至3時30分，在臺灣中油中正南路站(羅東鎮中正南路9號)。4月13日上午9時至9時5分，在民生路與中正路交叉口附近臨時菜攤買菜(羅東鎮民生路6號旁)。

案38102號－4月14日至4月17日上午7時至7時20分，在美芝城馬賽店(蘇澳鎮新馬路5號270號)。

案38861號－4月14日晚上6時至7時30分，在菜根香麵粥鋪(羅東鎮天津路22號)。4月15日中午12時至下午1時，在米糕家羅東店(羅東鎮天津路2-2號)；4月15日下午1時30分至2時，在7-11羅高門市(羅東鎮公正路357號)。

案38862號－4月14日下午5時31分，在大成羊排麵牛肉麵(宜蘭市新民路31號)。4月14日晚上8時5分，在全聯福利中心宜蘭泰山(宜蘭市泰山路332號)；4月18日中午12時，在八方雲集壯圍店(壯圍鄉壯五路296號)；4月18日晚上6時46分，在宜蘭車站(宜蘭市光復路1號)。

案38076號－4月14日下午5時至5時20分，在李科永圖書館(羅東鎮純精路一段88號)；4月14日晚上6時30分至6時40分，在金食堂(冬山鄉義成路三段280號)。

▲▼宜蘭衛生局21日公布62處宜蘭確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案38072號－4月15日上午10時至11時，在 復興路炸醬麵(宜蘭市復興路二段65號)；4月15日晚上6時20分至7時20分，在大藏日本料理店(羅東鎮中山西街222號)。4月16日晚上6時20分至7時20分，在李家莊羊肉爐(羅東鎮復興路三段542號)。4月17日下午4時45分至4時50分，在羅東光觀夜市-味佳香廣東滷味(羅東鎮公園路136號)；4月17日下午5時10分至5時15分，在7-11麗騰門市(三星鄉三星路一段586號)；4月17日下午5時30分至5時45分，在全聯福利中心宜蘭三星(三星鄉中山路30-1號)。

案38101號－4月18日中午12時至下午1時，在 麥當勞羅東店(羅東鎮興東路73號)；4月18日下午1時，在九號公園(羅東鎮興東南路65號旁)。

案38074號－4月14日上午8時至9時，在全聯福利中心五結店(五結鄉五結路二段450號)；4月16日上午11時48分，在天霖食品(五結鄉五結路三段428號)。

案38096號－4月15日晚上6時至7時，在霸味薑母鴨(羅東鎮光榮路423號)。4月16日晚上6時至10時，在霸味薑母鴨。4月17日下午4時，在黛黛茶五結店(五結鄉中正路一段11號)；4月17日晚上6時至7時，在霸味薑母鴨。4月18日下午2時至3時，在老柒水餃(羅東鎮忠孝路7號)；4月18日下午4時至晚上6時，在頻國通訊(五結鄉五結路二段363號)；4月18日晚上6時至8時，在Work Shop沃克夏義麵坊(羅東鎮站東路170巷3號)。

案38097號－4月15日下午2時13分至2時43分，在第一商業銀行股份有限公司羅東分公司(羅東鎮中正路165號)；4月15日下午3時18分至3時48分，在中華郵政股份有限公司羅東大同路郵局(羅東鎮大同路44之6號)。4月16日下午1時33分，在香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(羅東鎮興東路10號之2號1樓)。4月18日中午12時6分，在阿鸞台越美食(羅東鎮中華路84號)；4月18日中午12時17分至12時27分，在公正藥局(羅東鎮公正路210號)。4月19日上午9時27分至10時，在衛生福利部中央健康保險署宜蘭聯絡辦公室(羅東鎮站前北路11號)。

▲▼宜蘭衛生局21日公布62處宜蘭確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案38879號－4月18日晚上6時10分至6時12分，在興東藥局(羅東鎮興東路1號)；4月18日晚上6時20分至6時50分，在喜互惠生鮮超市民權店(羅東鎮中興路1號)。

案39496號－4月15日上午9時41分，在富邦產險蘭陽分公司(宜蘭市中山路二段101號)；4月15日下午3時9分，在冬山群英郵局(冬山鄉義成路三段482號)；4月15日下午3時18分，在全家便利商店冬山義新店(冬山鄉義成路三段409號)。4月16日上午10時29分，在7-11義成店(冬山鄉義成路三段2號)。4月17日中午12時18分，在老主顧麵店(冬山鄉義成路三段418號)。

案38872號－4月15日至4月18日上午4時至11時，在香香堡早餐店(頭城鎮大溪里濱海路五段465號)；4月17日至4月18日中午12時至下午4時，在頭城大溪魚港。

案38358號－4月14日上午7時至下午5時，在福隆便當(礁溪鄉礁溪路七段81號)。4月15日上午7時至下午5時，在福隆便當。4月16日上午7時至10時，在福隆便當。

案38087號－4月15日中午12時40分至下午5時，在雅博安親班(頭城鎮開蘭舊路80號)；4月15日晚上6時至7時30分，在頭城長頸鹿美語(頭城鎮青雲二段761號)。

案40176號－4月16日上午6時58分至7時29分，搭乘區間車4114車次羅東站-南澳站；4月16日下午5時25分至5時54分，搭乘區間車4033車次南澳站-羅東站；4月16日下午5時55分至晚上6時5分，在全聯羅東站前店(羅東鎮站前路18號)。4月17日上午6時58分至7時29分，搭乘區間車4114車次羅東站-南澳站；4月17日下午5時25分至5時54分，搭乘區間車4033車次南澳站-羅東站；4月17日下午5時55分至晚上6時5分，在全聯福利中心羅東站前店。

案38868號－4月16日上午8時，在南澳鄉生態旅遊諮詢中心(南澳鄉營橫山路)。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／中華射箭女團奪銅！　世界盃力退勁敵義大利
威力彩今飆8.8億！　「4生肖、4星座」衝了
全家限時「隱藏優惠」曝！　1步驟免費喝飲料
快訊／陳將双UBA下一站！　政大獨招榜單獲正取
快訊／華視新聞出包　陳雅琳請辭總經理！
快訊／福和橋下男子頭部中彈　槍手抓到了！
她哭「後悔看阿妹演唱會」拿家人命去賭　網戰爆
俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領急赴頓巴斯
獨／2小時狂掃近4百萬！鳳梨挺「他」復出　爆乳妹彎腰亂入
快訊／中華射箭男團挺進世界盃金牌戰！
和平醫院院長確診　醫公開班表「吐11字」太感人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

台南確診+33！再爆鹽水教會傳播鏈25人染疫　阿妹演唱會+3

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

拿10萬幫坐月子！婆婆講不聽「每餐煮麻油雞+白飯」　媳崩潰了

校園確診連環爆！台大今＋7人、台師大＋3人

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

台南確診+33！再爆鹽水教會傳播鏈25人染疫　阿妹演唱會+3

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

拿10萬幫坐月子！婆婆講不聽「每餐煮麻油雞+白飯」　媳崩潰了

校園確診連環爆！台大今＋7人、台師大＋3人

MagSafe行動電源可以更新！　無線充電功率提升至7.5W

快訊／桃園3大張60處足跡曝　好市多、台茂、竹圍漁港入列

中華射箭女團世界盃奪銅　加射力退勁敵義大利

男友與「黃金獵犬」甜蜜依偎　她無奈PO「我被拍成狗」96萬人爆笑

快訊／阿妹演唱會+9！不只員警　住院醫師衝台北聽阿妹也確診

林應然／清零無望　非常時期應有非常作法

明飆34度「入夜變天」　雨彈續轟到週末！颱風可能發展時間曝

雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

本土疫情炸裂　陳時中揭與病毒共存時機

更多熱門

相關新聞

她送巧克力給上海同學　反遭網暴崩潰

她送巧克力給上海同學　反遭網暴崩潰

上海師範大學徐匯校區上月「封校」，女研究生陳真真剛好在朋友家，為了鼓勵被關的同學們，她花了5萬元（人民幣，下同，約新台幣23萬元）買巧克力，此事傳出後，她遭到網路暴力，質疑為什麼買國外的巧克力品牌，還有人罵她是舞女。

花蓮+92！97足跡曝「東大門夜市、麥當勞」

花蓮+92！97足跡曝「東大門夜市、麥當勞」

兒童疫苗選莫德納引家長反彈　柯文哲喊「無魚蝦嘛好」：北市盡量配合

兒童疫苗選莫德納引家長反彈　柯文哲喊「無魚蝦嘛好」：北市盡量配合

即／崁仔頂漁市再+25　累計38確診

即／崁仔頂漁市再+25　累計38確診

北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

關鍵字：

新冠疫情宜蘭足跡421

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面