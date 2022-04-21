宜蘭公布62處新足跡　喜互惠、八方雲集、麥當勞入列

▲宜蘭衛生局21日公布62處確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭疫狂燒，21日再創新高達80例，宜蘭衛生局21日公布宜蘭確診者62處新足跡，包括南澳鄉生態旅遊諮詢中心、頭城大溪魚港、中油中正南路站、喜互惠羅莊店、米糕家羅東店、李科永圖書館、霸味薑母鴨羅東光榮店、第一商銀羅東分公司、藏日本料理店、羅東大同路郵局及便利超商、小吃店等。

宜蘭21日確診又爆量達80人，宜蘭衛生局公布名62處宜蘭確診者新足跡如下：

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案37227號－4月16日下午4時30分至5時30分，搭乘台鐵台北~宜蘭；4月16日晚上6時27分，在東門夜市(宜蘭市聖後街)。4月17日上午8時，在7-11蘭陽門市(宜蘭市中山路二段101號)；4月17日上午10時50分，在麥當勞宜蘭五結店(五結鄉二結村中正路3段45號)。

案37233號－4月11日晚上7時至8時，在MY雞雞咖哩飯店(羅東鎮中山路四段213號)。

案38093號－4月12日上午8時16分至8時25分，在喜互惠生鮮超市羅莊店(羅東鎮天祥路123號)；4月12日下午3時27分至3時30分，在臺灣中油中正南路站(羅東鎮中正南路9號)。4月13日上午9時至9時5分，在民生路與中正路交叉口附近臨時菜攤買菜(羅東鎮民生路6號旁)。

案38102號－4月14日至4月17日上午7時至7時20分，在美芝城馬賽店(蘇澳鎮新馬路5號270號)。

案38861號－4月14日晚上6時至7時30分，在菜根香麵粥鋪(羅東鎮天津路22號)。4月15日中午12時至下午1時，在米糕家羅東店(羅東鎮天津路2-2號)；4月15日下午1時30分至2時，在7-11羅高門市(羅東鎮公正路357號)。

案38862號－4月14日下午5時31分，在大成羊排麵牛肉麵(宜蘭市新民路31號)。4月14日晚上8時5分，在全聯福利中心宜蘭泰山(宜蘭市泰山路332號)；4月18日中午12時，在八方雲集壯圍店(壯圍鄉壯五路296號)；4月18日晚上6時46分，在宜蘭車站(宜蘭市光復路1號)。

案38076號－4月14日下午5時至5時20分，在李科永圖書館(羅東鎮純精路一段88號)；4月14日晚上6時30分至6時40分，在金食堂(冬山鄉義成路三段280號)。

案38072號－4月15日上午10時至11時，在 復興路炸醬麵(宜蘭市復興路二段65號)；4月15日晚上6時20分至7時20分，在大藏日本料理店(羅東鎮中山西街222號)。4月16日晚上6時20分至7時20分，在李家莊羊肉爐(羅東鎮復興路三段542號)。4月17日下午4時45分至4時50分，在羅東光觀夜市-味佳香廣東滷味(羅東鎮公園路136號)；4月17日下午5時10分至5時15分，在7-11麗騰門市(三星鄉三星路一段586號)；4月17日下午5時30分至5時45分，在全聯福利中心宜蘭三星(三星鄉中山路30-1號)。

案38101號－4月18日中午12時至下午1時，在 麥當勞羅東店(羅東鎮興東路73號)；4月18日下午1時，在九號公園(羅東鎮興東南路65號旁)。

案38074號－4月14日上午8時至9時，在全聯福利中心五結店(五結鄉五結路二段450號)；4月16日上午11時48分，在天霖食品(五結鄉五結路三段428號)。

案38096號－4月15日晚上6時至7時，在霸味薑母鴨(羅東鎮光榮路423號)。4月16日晚上6時至10時，在霸味薑母鴨。4月17日下午4時，在黛黛茶五結店(五結鄉中正路一段11號)；4月17日晚上6時至7時，在霸味薑母鴨。4月18日下午2時至3時，在老柒水餃(羅東鎮忠孝路7號)；4月18日下午4時至晚上6時，在頻國通訊(五結鄉五結路二段363號)；4月18日晚上6時至8時，在Work Shop沃克夏義麵坊(羅東鎮站東路170巷3號)。

案38097號－4月15日下午2時13分至2時43分，在第一商業銀行股份有限公司羅東分公司(羅東鎮中正路165號)；4月15日下午3時18分至3時48分，在中華郵政股份有限公司羅東大同路郵局(羅東鎮大同路44之6號)。4月16日下午1時33分，在香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(羅東鎮興東路10號之2號1樓)。4月18日中午12時6分，在阿鸞台越美食(羅東鎮中華路84號)；4月18日中午12時17分至12時27分，在公正藥局(羅東鎮公正路210號)。4月19日上午9時27分至10時，在衛生福利部中央健康保險署宜蘭聯絡辦公室(羅東鎮站前北路11號)。

案38879號－4月18日晚上6時10分至6時12分，在興東藥局(羅東鎮興東路1號)；4月18日晚上6時20分至6時50分，在喜互惠生鮮超市民權店(羅東鎮中興路1號)。

案39496號－4月15日上午9時41分，在富邦產險蘭陽分公司(宜蘭市中山路二段101號)；4月15日下午3時9分，在冬山群英郵局(冬山鄉義成路三段482號)；4月15日下午3時18分，在全家便利商店冬山義新店(冬山鄉義成路三段409號)。4月16日上午10時29分，在7-11義成店(冬山鄉義成路三段2號)。4月17日中午12時18分，在老主顧麵店(冬山鄉義成路三段418號)。

案38872號－4月15日至4月18日上午4時至11時，在香香堡早餐店(頭城鎮大溪里濱海路五段465號)；4月17日至4月18日中午12時至下午4時，在頭城大溪魚港。

案38358號－4月14日上午7時至下午5時，在福隆便當(礁溪鄉礁溪路七段81號)。4月15日上午7時至下午5時，在福隆便當。4月16日上午7時至10時，在福隆便當。

案38087號－4月15日中午12時40分至下午5時，在雅博安親班(頭城鎮開蘭舊路80號)；4月15日晚上6時至7時30分，在頭城長頸鹿美語(頭城鎮青雲二段761號)。

案40176號－4月16日上午6時58分至7時29分，搭乘區間車4114車次羅東站-南澳站；4月16日下午5時25分至5時54分，搭乘區間車4033車次南澳站-羅東站；4月16日下午5時55分至晚上6時5分，在全聯羅東站前店(羅東鎮站前路18號)。4月17日上午6時58分至7時29分，搭乘區間車4114車次羅東站-南澳站；4月17日下午5時25分至5時54分，搭乘區間車4033車次南澳站-羅東站；4月17日下午5時55分至晚上6時5分，在全聯福利中心羅東站前店。

案38868號－4月16日上午8時，在南澳鄉生態旅遊諮詢中心(南澳鄉營橫山路)。