若全台染疫15%「暫停內用嗎？」　陳時中：不用禁

▲疫情狂升，民眾在外用餐也引發話題。（示意圖／記者謝盛帆攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（21）日本土飆2969案例，分佈於21縣市，新北1000人染疫依舊最高。對於確診數都是千例起跳，甚至快飆到3字頭，餐廳是否禁止內用，也讓各界相當關注。被問及指揮中心是否會以「全台染疫率15至20%當標準」，來考慮暫停內用狀況？對此，陳時中回應不會禁。

今日記者會上有媒體發問，是否會以「全台染疫率15至20%當標準」，來考慮暫停內用狀況？陳時中回應，如果染疫率有15至20%就不用禁內用了，「就正式走入與病毒共存的時機」，在很高比率染疫下，以及民眾都有打疫苗，推測整個社會的防禦力是足夠的。

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陳時中進一步表示，處於疫情發展快速時期，是要有一些管制方式來做，但台灣目前是以輕症為主，請大家無須過於恐慌。

另外有有醫師擔心餐廳內用恐又讓疫情擴散，呼籲餐廳應禁止內用。陳時中表示，餐廳屬於正常生活的一環，目前並未考慮禁止餐廳內用，但希望管理階級的人盡量避免。同時他也建議，為了自身安全，別和不特定人士一起吃飯是基本原則。

陳時中也強調，吃飯時必然會把口罩拿下來，但這樣風險會增高，因此希望民眾避免併桌吃飯，並呼籲大家日常戴好口罩、維持社交距離。