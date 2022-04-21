高雄91確診者「居家照護」　民眾爆大樓刁難送餐、垃圾清運

▲陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內今日新增2969例本土病例，其中，高雄新增77例，包含獅子會群聚7例、阿妹演唱會3例以及仁武某小吃部4例等。隨著本土疫情持續擴大，截至昨日，高雄已有91名確診者進行居家照護，但卻傳出有社區大樓反彈並刁難送餐、垃圾清運等人員，對此，高雄市長陳其邁呼籲，也許下一個需要服務或幫忙的是你，希望透過溝通解決。

高雄確診者居家照護中心自18日啟動，截至昨日，高雄總共有91人進行居家照護，但卻傳出有社區大樓管委會不滿，刁難送餐及垃圾清運等人員。

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▲高雄居家照護防疫包。（圖／高雄市衛生局提供）

對此，衛生局簡任技正潘炤穎表示，初期民眾對於居家照護措施都會有意見，但是面對這樣高傳染力的傳染病，如果盛行率為10%，高雄市預估會有27萬人會感染，如果是20%，也會有54萬人傳染，目前來講「人人為我、我為人人」這樣的心態，在面對這傳染病是很重要的。

衛生局強調，團隊會持續跟社區進行溝通，因為過去居檢、居隔都是以外送方式進行，現在來講，居家照護這塊，也希望能讓民眾認同跟接受，更重要的是每個人都可能遇到這樣的狀況，所以會持續溝通協調。

▼高雄居家照護流程。（圖／高雄市衛生局提供）

至於社區大樓若不配合，是否會有罰款？陳其邁呼籲，不管是大樓也好或社區也好，希望大家都能夠互相體諒、互相包容、互相協助，這部分希望外送員送餐時，能夠注意防疫工作，也能彼此支持包容，大家會逐漸理解這個疾病的特性，也許下一個需要服務或幫忙的也許是你，所以相信透過溝通方式就可以解決。