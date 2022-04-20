快訊／高雄+97！再爆「獅子會」新傳播鏈增25例　阿妹演唱會又+6

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心今日公布國內新增2386例本土病例，其中高雄有97例。高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明，今天高雄新增97例，居隔陰轉陽9例，外縣市旅遊史20例，密切接觸者64例（同住親友25例、餐飲娛樂26例、職場環境9例、高風險場域4例，新案疫調中4例。

在外縣市旅遊史20例裡面，3位有台北活動史，還有6位曾參加阿妹演唱會。另外，某社團連續2天的聚會，也造成增加22例確診，以及3家屬染疫。

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▲▼高雄4/20確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局說明，20例外縣市旅遊史部分，包含有台北、台中、彰化、嘉義、屏東、新北，其中有6人在4/9、4/15、4/16都有參加小巨蛋演唱會，還有屏東部分6例跟工作有關，集中在某製麵廠。

另外，獅子會日前舉辦第26屆會員代表大會，198位獅友們在4/15、4/16有在番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓國際宴會廳金龍廳進行聚會，2天活動確診人數達22人，衍伸同住家人3例。不過，疫調也發現，沒有參加餐會，只參加會員大會，大概都沒發現確診個案。

▼高雄4/20確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▼高雄4/20足跡圖。（圖／高雄市政府）