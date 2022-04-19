2歲童重症亡嚇壞家長！高雄已44例5歲↓幼童染疫　發病症狀曝

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

新北市一名2歲重症男童病逝，引發大眾關注，也引起家長恐慌。根據高雄市衛生局掌握，今年開始到目前，高雄5歲以下幼童確診人數共累積有44位，基本上都屬於輕症，並無中症或重症狀況發生。

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▲▼兒童確診狀況。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局今天說明，今年開始到目前，5歲以下幼童統計有44位確診感染，個案開始感染到治療結束，基本上沒出現中症或是重症的狀況，都屬於輕症情形。

衛生局長黃志中表示，高雄兒童確診多屬輕症或無症狀，全國統計也是如此，只是在小於12歲兒童有輕症比例會略高於成年、青少年，主要症狀為發燒為主，其次是咳嗽，部分有流鼻水、鼻塞與喉嚨症狀。

▲根據美國統計，兒童確診還是可能會出現=罕見小兒多系統發炎症候群，但發生率不到1%。（圖／高雄市衛生局提供）

不過，根據美國統計，兒童確診還是可能會出現=罕見小兒多系統發炎症候群，但發生率不到1%。如果兒童確診2-6周後，若持續發燒，合併2個以上症狀，如腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹子、眼睛紅、頭暈、暈眩感，請趕快就醫請求協助。

病逝的2歲童為目前國內最年幼新冠重症死亡案例，他在4/13發燒，4/14採檢確診，當晚就住進加護病房，治療過程中有使用呼吸器和類固醇免疫調節劑等，也有使用瑞德西韋。但該男童之後併發敗血症和腦幹腦炎，情況相當嚴重危急，投藥後雖然病程一度改善，但整體病況不佳，不幸在今天凌晨離世，病逝主因是新冠病毒感染導致敗血症跟腦幹腦炎。